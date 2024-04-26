鋒面報到雲嘉南全面戒備 滯洪池放至低水位

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）鋒面來襲，經濟部水利署第五河川分署今天表示，已與雲嘉南等地政府聯繫，於低窪處預布移動式抽水機，將滯洪池放至低水位防範豪大雨，避免產生災情。

中央氣象署天氣預報指出，今天至明天白天受鋒面影響，中南部地區有局部豪雨及短延時強降雨發生的機率。第五河川分署今天發布新聞稿指出，已與雲林、嘉義縣市及台南市政府橫向聯繫，聯合防災。

第五河川分署說，已在轄區沿海低窪處完成移動式抽水機預布、油料補給、功能確認及易淹水防汛熱點應變措施等事項，並將滯洪池放至低水位。同時通知防汛水志工及各自主防災社區提高警覺、協助巡查水情，因應可能的大雨。

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此外，第五河川分署於汛期前提升八掌溪及赤蘭溪保護標準，包含加高堤防總長1363公尺，疏浚匯流口土方約26萬立方公尺及鏟除高莖作物約15公頃，並於永欽二號橋增設即時影像監視器、警戒水位站，以利供各單位即時應變；交通部公路局亦於82快速道路及中和交流道施設淹水告警設施及淹水感測器，以提醒用路人。

第五河川分署表示，民眾可透過經濟部水利署防災資訊服務網、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP等防災避災工具，掌握即時訊息。（編輯：黃世雅）1130426