農田水利署資產活化 青埔合建案釋出76戶社宅

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（中央社記者陳俊華台北1日電）國土署今天表示，行政院4月24日核定全國首件以目的事業主管機關興辦社會住宅計畫，由農田水利署桃園管理處合建開發的住宅，也是青埔地區首處社會住宅，按權利分回76戶住宅單元釋出做為社宅使用，目前已完成交屋。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，為響應中央持續推動社宅政策，行政院在4月24日核定全國首件以目的事業主管機關興辦社宅計畫，由農業部農田水利署桃園管理處依住宅法等相關規定，將合建開發後的桃園市中壢區「良茂詠恆-詠美館」分回住宅做為社宅。

國土署說明，桃園市中壢「良茂詠恆-詠美館」是全國首件以目的事業主管機關的非事業用不動產，釋出活化利用，也是青埔地區首處社宅，基地位於高速鐵路桃園車站特定區範圍內，為地上20層、地下3層住宅大樓，距離桃園高鐵站及機場捷運桃園站約僅5分鐘車程。

國土署指出，本案也鄰近青埔國小、青埔國中、桃園市立青埔足球場、桃園市立美術館等，生活機能相當便利。

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國土署提到，本案農田水利署桃園管理處經按權利分回76戶住宅單元、76個汽車停車位及76個機車停車位，住宅單元面積平均約46.87坪，規劃3房2衛及2房2衛等2種房型，未來取得的租金收益，將做為農田水利事業或災害預防等使用，並且保留部分社宅供農田水利署桃園管理處員工承租。

國土署強調，截至民國113年3月底，中央及地方在桃園市興辦社宅已達1萬10戶。其中，中央從民國110年起已興辦社宅達4113戶，113年底可再增加2299戶，且持續興辦社宅、包租代管、租金補貼等多項居住協助政策，並將閒置或低度使用的房舍提供政府，達到公有資產活化運用。（編輯：張若瑤）1130501