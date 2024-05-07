青年暑期職場體驗提供650名額 1.5個月共領薪逾4萬

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（中央社記者許秩維台北7日電）113年青年暑期社區職場體驗計畫即起開放報名，全台300個以上非營利組織釋出650個名額，讓青年利用暑假1.5個月體驗職場，由青年署提供新台幣4萬1205元薪資。

教育部今天發布新聞稿指出，為提供大專以上在學青年有學習性的多元體驗機會，青年發展署推動青年暑期社區職場體驗計畫，以從事社區產業、推動社會公益的非營利組織作為職場體驗領域。

青年署表示，民國113年青年暑期社區職場體驗計畫即起至6月12日受理報名，青年可利用暑假1.5個月體驗職場，全台300個以上非營利組織釋出650個體驗名額，包括行銷企劃、多媒體網路經營、生態田野調查等職缺，由青年署提供4萬1205元的薪資，歡迎青年到「RICH職場體驗網」（https://rich.yda.gov.tw）投遞履歷。

中央大學客家語文暨社會科學系學生徐瑜君與屏東科技大學木材科學與設計系學生柯玉淇，去年參與青年暑期社區職場體驗計畫，至新竹縣柿染文化協會體驗傳統柿染技法。

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在職場體驗期間，徐瑜君運用語言專長，以客家話及英語向不同族群的遊客解說客家文化與柿染精髓，協助協會推廣客家文化；柯玉淇並將所學專業與創意融入設計，結合柿染布與異材質，設計「慣美的－花朵小包」，受到遊客廣泛認可。

青年署提到，青年暑期社區職場體驗計畫體驗期間為7月1日至8月14日，非營利組織將在體驗過程安排專人指導青年，青年署也會適時提供青年學生關懷協助，歡迎35歲以下大專以上在學青年踴躍投遞履歷，投遞履歷無數量限制，各職缺進用到合適人選即會下架。（編輯：陳仁華）1130507