台師大首開國小教育學程 招45人、5/10截止報名

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（中央社記者許秩維台北8日電）台灣師範大學今年首度開設國小教育學程，預計招收45人，5月10日截止報名，報名者需參加師資生潛能測驗和口試，7月8日公告正備取名單。

過去師範大學主要培育中學師資，教育大學則培育小學師資，台灣師範大學於112年獲教育部核准開設「國民小學教育學程」，將於113學年起招生，完成K到12（幼兒園到12歲）的最後一塊拼圖。

台灣師範大學近日公布公布113學年國小師資類科教育學程甄選簡章，預計提供45個招生名額，包含一般組別38名、特殊組別7名（閩南語文組5名、偏遠地區學生2名），依法具原住民族身分者，外加名額最多9名。

台師大提到，國小教育學程旨在培育具8大領域（語文、數學、自然科學、社會、健康與體育、藝術、綜合活動、科技）包班教學能力的國小師資，修習教程的學生除了須依學分表修課，還須參與相關領域的工作坊等研習，教育學程修業期程至少2年。

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學業成績符合簡章規定的台師大學士班或碩博士班學生皆可報名，報名將於5月10日晚間6時截止，報名學生需繳交甄試費新台幣1000元，並提交申請表、個人自傳及讀書計畫、成績資料、基本學業表現等證明文件。

台師大表示，通過資格審查者，須在5月21日至23日參加第1階段師資生潛能測驗，並於6月1日參加第2階段口試，口試成績占總成績的40%，個人自傳及讀書計畫審查成績占20%，基本學業表現審查成績占40%，預計7月8公告正備取名單。（編輯：李亨山）1130508