海貧患者血荒不慌 高醫為患者申請「紅血球成熟劑」

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（中央社記者林巧璉高雄8日電）今天是世界海洋性貧血日，高醫表示，重度海洋性貧血症患者需仰賴長期輸血，維繫體內紅血素濃度，但近年台灣血庫常缺血。今年健保署通過給付「紅血球成熟劑」，高醫也為患者申請到健保給付。

健保署今年剛通過紅血球成熟劑的給付，高醫今天新聞稿說明，小兒血液腫瘤科在第一時間為院內海洋性貧血症患者完成申請，27歲的吳先生已注射過2次紅血球成熟劑，輸血間隔時間已從4周縮短為3周，也讓他更有時間從事其他活動。

高醫指出，重度海洋性貧血症患者須仰賴長期輸血以維繫體內血紅素濃度，避免衰弱無力、甚至死亡。過往重度海洋性貧血症的治療選擇較單一，在健保署通過給付紅血球成熟劑新療法，可望讓重度海貧患者減少對輸血和排鐵劑的依賴。

高醫小兒血液腫瘤科主任邱世欣說明，海洋性貧血症是一種由於先天基因缺陷，導致紅血球中血色素異常遺傳疾病。病患無法將足夠氧氣送到全身，進而影響器官運作，患者也經常處於臉色蒼白、頭暈無力狀態。

邱世欣說，目前全台約有400名重度海洋性貧血症患者，除了少數遇到適當捐贈者可進行骨髓移植外，大多數患者一生都要定期接受輸血治療；然而長期輸血會使鐵質沉積於心臟、肝臟、胰臟、內分泌及其他器官，引起心臟衰竭、肝功能損傷、糖尿病等器官傷害。

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高醫特殊血液病防治中心主任林佩瑾表示，紅血球成熟劑調節造血後期的紅血球成熟，讓患者可以跟一般人一樣、在體內即可自行產出成熟的紅血球，改善無效造血現象。

林佩瑾說，排鐵劑可能造成腸胃不適、噁心等副作用。整體而言，治療既費時又辛苦；患者對輸血和排鐵劑的依賴逐漸降低，可間接減少鐵質堆積及併發症，不需回診、耗費大量時間等待輸血，提升患者及照護者生活品質。（編輯：孫承武）1130508