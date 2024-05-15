研究：家庭跨世代共同話題 吃飯和親戚瑣事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北15日電）空中大學一項「世代互動議題」研究顯示，年輕人不愛聽長輩話當年，也不喜歡被問工作和愛情。台灣家庭老、壯、青世代間的共同話題，其實是「吃飯」及親戚瑣事。

教育部今天舉辦515國際家庭日記者會，空中大學副校長唐先梅發表「世代互動議題」研究成果，透過44份訪問、以及1200份的量化問卷，以及專家學者訪談，總結出台灣各世代關注的議題。

調查顯示，台灣各世代關心的議題各有不同。老年世代（65歲以上）最關心的是「我要如何照顧自己來減輕孩子的壓力」和「如何以合宜的方式表達我對孩子的關心」。

壯年世代（36到64歲）最關心的是「當父母身體漸漸老化，我該做些什麼？」及「照顧年老父母有壓力，該怎麼辦？」青年世代（18到35歲）最關心的則是「有時因為生活小事，對父母情緒失控，該怎麼辦？」及「該如何陪伴我們的父母？」

唐先梅表示，家中成員的溝通常不得其法，例如長輩常以「責備」口吻來表達關心，例如說：「天氣冷了，怎麼不給孩子加衣服？」其實不論年紀多大，晚輩都希望能獲得長輩的肯定，學習跨世代的溝通技巧相當重要。

除了溝通技巧，找到共通的話題也相當重要。唐先梅從質性研究中發現，家庭世代間的共通話題是「吃飯」，尤其華人社會都相當重視吃，親人可以多聚餐、出遊，甚至一起下廚，創造互動機會。

另外，年長者最常「話當年」，講述自己從前的經歷，年輕世代偏偏不愛聽這些。年輕世代也不喜歡一直被問工作、愛情等細節，覺得這屬於自己的隱私，不願被長輩探聽。

唐先梅表示，各世代都有興趣的其實是親戚的瑣事，如果不想要太「八卦」也沒關係，可以聊影劇的明星、劇情發展等。這些「別人的事」比起自己的事，更能拉近世代間的距離。

唐先梅也提到，台灣人對子女有較多的要求和期待，但對孫子女的要求則較少，因此孫子女輩是世代間最佳的調和劑。她建議孫子女輩或多或少學習一些祖父母的語言，平常試著說幾句，即便不通順也沒關係。

另外，如何讓孩子做家事，也是許多家長遇到的難題。癥結在於父母常要求「立刻做」，不能接受「等一下」。孩子可能打電玩正打到關鍵、不能暫停，或擔心突然離線會遭同儕嫌棄。

唐先梅表示，爸媽自己看電視時，就可以「等一下」再做家務，為何孩子不行。瞭解、體諒和適度的幽默，可以化解世代間的衝突，長輩可試著多給予肯定和稱讚，晚輩則應多溝通和直接面對問題，避免一味的逃避和忍耐。（編輯：李亨山）1130515