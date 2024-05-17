台師大工教系原擬114學年停招 改開公費生專班

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（中央社記者陳至中台北17日電）有超過70年歷史的台師大工教系，原預計114學年度停招學士班，一度引發系友和技職教師連署反彈。在教育部協調下，工教系預計114學年度改辦公費生專班，招收15名高職生。

台灣師範大學工業教育系學士班是台灣第1個技職教育師資培育學系，但隨著時代發展，原有的6大分組已陸續獨立設系，並發展成「科技與工程學院」。台師大認定工教系已完成轉型的階段性任務，校務會議於去年12月20日決議，工教系學士班擬自114學年度起停止招生，但保留碩博士班，並送教育部審議。

後續1群技職教師、工教系友發起連署，擔心影響技職師資培育，呼籲教育部督導工教系繼續招收大學部。教育部當時回應，將嚴謹評估，並以擴大公費師培的方向研議。

台師大科技學院院長鄭慶民今天接受中央社電訪表示，經與教育部協調，工教系預計114學年度開辦公費生專班，預計招收15名技術型高中（高職）學生，專門培育機械群、電機電子群、動力機械群師資。

鄭慶民解釋，由於科技業人力需求，工程系所學生99%進入業界，放眼台大、清華、陽明交大、成大等校，也鮮少有工程系所學生願意修教育學程，如此下去，未來技術型高中恐會缺乏機械群教師。

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鄭慶民表示，台師大的專班採公費師培，未來須分發擔任教職，因此在入學管道篩選時，除了學科、術科外，會特別透過面談等方式，確保學生具備教育熱忱。

至於為何鎖定招收技術型高中畢業生，鄭慶民表示，教學現場最在意的就是實作能力，普通高中生較缺乏這類訓練，進入大學後再加強也來不及了。專班未來會安排實作課程、業界實習，以及安全衛生、職業倫理、管理等課程，持續培育優秀師資。（編輯：管中維）1130517