2024美食展主題館「台玩味」徵選結合遊程影片

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）「2024台灣美食展」將於民國113年8月2日至5日於台北世貿一館舉行。交通部觀光署說，今年主題館主軸「台玩味」將徵選7大區結合遊程及美食影片，前3名獎金新台幣3至5萬元。

觀光署今天發布新聞稿，「2024台灣美食展」於8月2日至5日於台北世貿一館展開，觀光署推廣台灣之美及美食文化，今年主題館將以「台玩味」為主軸，帶大家邊玩邊品味台灣。

觀光署說，美食展主題館的展場將分為「北北基宜」「桃竹苗」「中彰投」「雲嘉南」「高屏」「花東」「金馬澎」7大區，展出「百大經典小鎮遊程＋台灣菜」影片，影片來源以徵選方式產生，歡迎旅遊美食達人們踴躍參加。

觀光署說，結合遊程及美食的影片以2至5分鐘為限，內容需為2天1夜以上遊程且包含百大經典小鎮遊程及1道台灣菜。

觀光署對各區票選前3名，分別提供5萬元、4萬元及3萬元獎金外，第1名菜色也將於美食展活動中，由廚師現場手作教學。

觀光署影片徵選期間至6月10日，6月17日展開2週的票選，詳情可查https://taiwanway.taiwan.net.tw；活動專線電話02-27582968。（編輯：方沛清）1130523