軌道系統不同 南捷、高捷兩紅線串接作罷

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（中央社記者張榮祥、林巧璉台南24日電）台南捷運紅線原規劃和高雄捷運紅線在高雄大湖串連，但因軌道系統不同而作罷。南捷紅線可行性研究期末報告也將修正；高雄捷運局則表示，即使現在不成，未來也會串接。

台南市政府交通局今天告訴中央社記者，南捷紅線原規劃和高捷紅線在高雄大湖串連，但因高雄市政府考量兩市採用捷運系統型式不同，以及民眾搭乘便利性，協調後達成雙方境內採用各自系統的共識。

因此，南捷紅線可行性研究報告，將終點由原先規劃的高雄大湖R10站修正至台南嘉南藥理大學R6站，未來再由高市府研議規劃岡山路竹延伸線往北延串聯。

因應台南捷運紅線計畫範圍調整，台南市交通局正進行可行性研究期末報告修正，後續將爭取市議會同意，儘速提報中央審查核定。

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高雄市捷運工程局表示，南市府決定捷運路線不進入高雄，但高市府在整體路網已規劃岡山路竹線再往北延伸至奇美博物館（奇美線）、台南高鐵站（沙崙線）等2路線銜接台南，服務高雄、台南間產業聚落及生活圈。目前台南決定不進到高雄，但高雄立場是「現在銜接不成，未來也會串接」。

南捷紅線可行性研究，原規劃設置10座車站及1座機廠，自大林站（中華東路、大同路口），沿台1線往南通往高雄大湖，其中6個站點在台南市，分別是大林站、南台南站、仁愛里、台南航空站、奇美博物館、嘉南藥理大學，高雄境內4個站點將取消。（編輯：孫承武）1130524