1脫隊鯨豚誤入大鵬灣 救援團體籲民眾勿觸摸騷擾

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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）屏東大鵬灣出現1隻落單鯨豚，27日首度被目擊，昨天傍晚再次現蹤時由救援團隊引導至水深處；成大海洋生物及鯨豚研究中心表示，仍在留意狀況，籲民眾勿有觸摸等騷擾行為。

成功大學海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文告訴中央社記者，這隻落單鯨豚目測為雌性領航鯨，體態飽滿、行動未有可觀察到異常；領航鯨通常群體行動，群體可從幾隻到上百隻，台灣周遭海域活動觀測紀錄一般是在東部海岸，以前幾乎沒有在大鵬灣目擊過；離隊原因無法確定，但大鵬灣是潟湖，僅有單一出口，可能是在群體移動過程中誤入。

王浩文表示，昨天晚上目擊後，由屏東縣海上救難協會理事長楊瑞吉與友人、熱心漁民將脫隊鯨豚嘗試用橡皮艇及舢舨，以低速緩慢方式，將鯨豚慢慢引導至大鵬灣深水區域，並在日落前巡視約20分鐘，並未看到這隻鯨豚；今天早上巡視2次也未發現，當地救援團體將持續留意，呼籲民眾若目擊，留意船速且勿有乘船或獨木舟快速靠近、觸摸或餵食等騷擾行為，可撥打海巡118專線告知。

成大鯨豚中心臉書（Facebook）貼文指出，這隻鯨豚27日傍晚首次被海巡官員目擊，當天立即與海巡署大鵬灣安檢所與大鵬灣管理處聯繫；28日雨勢大，海保署巡查第七工作站趁雨停間隙尋找未尋獲，直到29日才再接獲目擊者通報，大鵬灣東南角落淺水域應是同隻鯨豚現蹤。（編輯：陳仁華）1130530