領航鯨太瘦還嘔吐 落單擱淺屏東沙灘搶救亡

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）一隻領航鯨昨天被發現擱淺在屏東沙灘，送往成大鯨豚中心搶救仍死亡，比對特徵，很可能是上週在大鵬灣被目擊的領航鯨，因背鰭後肌肉消瘦，不排除身體機能出狀況而落單。

海保救援網（MARN）昨天上午6時45分接獲通報，屏東佳冬鄉塭豐海堤沙灘有1隻活體鯨豚擱淺，生命跡象弱，搶救1天後仍死亡。

成功大學海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文告訴中央社記者，這隻領航鯨昨天放到臨時搭建的游泳池，從外觀觀察，背鰭後偏瘦，身上有不少小擦傷，傍晚前抽血，快速送驗，有脫水、發炎指數很高，且呼吸稍微偏快，幾乎沒有什麼活力，偶爾有嘔吐動作，有細小黑色黏稠的泡泡物質，直到今天停止了生命跡象。

王浩文說，正常健康體態的領航鯨背鰭後肌肉應為飽滿狀態，但被發現的個體呈現消瘦狀態，體長285公分、體重僅220公斤，以體長而言，體重應該超過300公斤，「真的太瘦了」。

王浩文表示，領航鯨是群體動物且個體很大，這隻領航鯨不排除身體機能出現狀況，跟不上群體而落單；死因有待解剖報告。（編輯：唐聲揚）1130607