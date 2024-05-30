旅展搶好康 韓國來回機票萬元以下、遊歐折2萬

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）台北國際觀光博覽會明天至6月3日在台北世貿一館舉行。這是暑假前最後可搶好康的機會，有業者推出韓國來回機票不到新台幣1萬元，2人同行歐洲最高折2萬元。

長榮航空直營旅行社長汎假期今天發布新聞稿，旅展期間推出多種夏季及秋季行程優惠，其中「FUN遊德瑞雙大道少女峰10日」旅展限定2人同行最多折2萬元，可搭登山火車登上少女峰、探訪迪士尼城堡原型新天鵝堡；「加拿大東西岸全覽黃刀北極光14日」，2人同行早鳥優惠最高折1萬元。安排3晚住黃刀鎮，還可體驗狗拉雪橇。

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KKday發布新聞稿，旅展期間，針對韓國及泰國兩大目的地推出現場折扣，韓國主打釜山5日來回機票6688元起、首爾5日來回機票6999元起、濟州5日來回機票9900元起；泰國體驗行程則推出買一送一優惠，包含「曼谷美功鐵道＆水上市集一日遊」。

易遊網發布新聞稿，今天起至6月6日，線上旅展開搶66元機場送機、66元酒店餐券，活動期間再發送3150元折扣碼，單筆最高現折800元，下單還可抽日本東京來回機票和6666元旅遊金。（編輯：管中維）1130530