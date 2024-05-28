國旅優惠 華信推花東離島2天1夜自由行4千有找

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）台北國際觀光博覽會將於5月31日至6月3日在台北世貿一館舉行，旅行社及航空公司推出多項優惠，華信航空特別針對花東及離島推出2天1夜自由行，最低新台幣3999元。

台北市旅行商業同業公會今天舉行記者會，說明5月31日將登場的台北國際觀光博覽會，共有250家國內外廠商參加，展期到6月3日。

華信航空推出暢遊澎湖、金門、馬祖、花蓮、台東等5大熱門旅遊地區，即日起至6月底，由台北、台中或高雄出發的來回機票及住宿加保險，精選機加酒2天1夜自由行只要新台幣3999元起，兩人成行再享500元折扣。

台灣虎航特別推出全航線單程未稅799元起的線上旅展優惠促銷價，並加碼推出限定折扣碼ITSALE，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠。

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可樂旅遊於觀光博覽會期間，每天上午規劃「日本環球影城門票買1送1」抽抽樂活動，每天下午有熱門票券買1送1或優惠票價抽抽樂，買1送1部分包含：京成電車單程票、JR關西鐵路周遊1日券、香港鴨靈號幻彩詠香江航班、昂坪360標準車廂來回票、曼谷昭披耶河公主號遊船自助晚餐等。

燦星旅遊則推出多個優惠包機行程，包括：泰國普吉島6日遊住宿五星酒店不到2萬元；日本高知吃和牛2萬餘元；秋田內陸鐵道、銀山溫泉及猊鼻溪輕舟4日遊2萬2000多元起。（編輯：張雅淨）1130528