家犬貓數量調查 貓增50%、犬多近2成

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）農業部今天公布112年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，家犬148萬637隻，較上期（110年）增加19%；家貓數131萬1449隻，增加50%，此趨勢與都市化程度提高有關。

農業部動物保護司發布112年全國家犬貓的飼養數量推估結果，家犬148萬637隻，較上1期（110年）的123萬5218隻，增加19%；家貓131萬1449隻，較上1期（110年）的87萬801隻，大幅增加50%。

動保司指出，隨著都市化程度提高，養貓戶數會增加，上述國內推估結果，原則上與國際狀況吻合；112年統計養貓戶數占比為10.4%，較上期增加3.8個百分點；養狗戶數則為13.8%，增加1.3個百分點；另外，養非犬貓種類寵物戶數的占比為9.3%，增加3.3個百分點。

動保司副司長陳中興說，因為有的飼主不只養1種寵物，所以不能用總加方式計算，根據調查結果，112年全國飼養寵物戶數占比28.3%，增加6.7個百分點。

這次調查也查了家犬、家貓的絕育率，農業部指出，家犬絕育率為68.9%，上期為66.4%；家貓絕育率82.8%，上期為84.6%，顯示養貓民眾為家貓絕育意願很高。

寵物登記比率方面，動保司指出，家犬為70.6%，上期為69.5%；家貓為58.4%，上期為50.7%。

關於寵登規定，動保司說明，現行農業部規定，須強制植入晶片辦理寵物登記僅有犬隻，貓則除了台北市在其動物保護自治條例列入須登記物種外，其餘縣市均為自願登記。

針對這次調查推估工作，動保司補充，與上1期調查最大差異為抽養母體，除全國各縣市住宅電話戶，另外增加後6碼隨機的行動電話號碼，112年調查有效樣本數為1萬348份，各縣市推估誤差在95%信心水準之下，不超過3.5個百分點。

完整資料可上農業部動物保護資訊網，依序點入「我想了解專區」、「動保資源」、「各縣市犬貓統計」了解。（編輯：管中維）1130531