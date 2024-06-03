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台中女中雙姝同窗10年 攜手邁向醫學路

2024/6/3 17:50（6/3 18:26 更新）
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113年台灣大學申請入學3日放榜，台中女中陳奕妡（左）、呂維軒（右）從小學到高中都是同學，也雙雙考取國立台灣大學醫學系。中央社記者趙麗妍攝 113年6月3日
113年台灣大學申請入學3日放榜，台中女中陳奕妡（左）、呂維軒（右）從小學到高中都是同學，也雙雙考取國立台灣大學醫學系。中央社記者趙麗妍攝 113年6月3日
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）113年台灣大學申請入學今天放榜。台中女中陳奕妡、呂維軒從小學到高中一路同窗，休閒唸書都在一起，2人都考取國立台灣大學醫學系，未來攜手邁向醫學之路，2人相當開心。

陳奕妡、呂維軒兩人是求學路上的好夥伴，從小學到高中都同校，小學、高中都同班，唸書時互相支援筆記，閒暇之餘一起打球，還曾參加全中運網球雙打，也一起參加化學能力競賽、一起準備科展。

陳奕妡說，日前看呂維軒熬夜製作作品，佩服呂維軒做每件事都相當認真。呂維軒則羨慕陳奕妡的好人緣，後來也跟著改變自己，個性也變得開朗。

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台中女中今年有意朝醫科發展的學生，籌組「醫科讀書會」群組，還有3名老師加入，線上提供詢問解答，學生間也彼此分享讀書筆記。學生們表示，透過不斷練習，在實作上獲得許多寶貴經驗。

吳幸恩學測成績56級分，後來在面試時拿到好成績，錄取台大醫科。吳善宇則為魯凱族學生，今年考取台大法律系，看到許多族人因不熟法律條文，常在土地租賃、物品買賣上遭受困境，希望能回到部落開設法律事務所，傳遞法律常識給族人。（編輯：郭諭儒）1130603

#台中女中
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