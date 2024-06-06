高雄青農有機玫瑰花醬 奪2024世界品質評鑑金獎

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄青農「杉恆壹樹」創辦人王宥勝利用自家玫瑰打造出有機玫瑰花醬，榮獲「2024 Monde Selection世界品質評鑑大賞」金獎；近期更進駐杉林永齡農場種植有機玫瑰，為高雄農業帶來新契機。

王宥勝是高雄市杉林區在地青年農民，致力於種植觀賞玫瑰與有機食用玫瑰的王宥勝，經過3年多努力研發，推出一款可食用且實用的「有機玫瑰花醬」，嚴選自家種植的有機食用玫瑰「秋日胭脂」，加入有機砂糖和有機檸檬原汁熬製而成。

憑藉細緻的製程和高品質原料，王宥勝的玫瑰花醬榮獲比利時布魯塞爾「ITQI國際風味評鑑所」頒發的「2024絕佳風味三星獎章」及「2024 Monde Selection世界品質評鑑大賞」金獎，成功將高品質的玫瑰轉化為國際認證的美味佳餚。

王宥勝今年也一舉獲選農業部「百大青農」及「全國農業達人選拔大賽」亞軍。近期更進駐杉林永齡農場種植5公頃有機玫瑰。他的成功故事不僅為高雄農業注入了新的活力，更展現出對農業事業的付出與貢獻。

王宥勝說，這些殊榮不僅是對他個人的肯定，也大幅地提升了高雄在地農產的知名度。未來也將持續致力於玫瑰花產品的研發和推廣，希望能透過自身實踐，為更多青年農民帶動創業合作機會，共同推動高雄農業的轉型與升級。

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高雄市農業局今天新聞稿指出，除了玫瑰花醬，王宥勝還推出玫瑰花禮盒、玫瑰霜淇淋、玫瑰純露等產品，並異業合作推出玫瑰面膜，以多元化經營方式拓展事業版圖。期許高雄杉林的玫瑰花香遍布全台，讓玫瑰成為杉林浪漫的代名詞。

高雄市農業局長張清榮表示，農業局除了開辦型農培訓班，提升青年從農軟實力之外，也有高雄青創農企業孵育計畫等資源，持續為他們提供資金、技術等各方面協助，盼能夠讓更多青年人才投身高雄的農業事業。（編輯：陳政偉）1130606