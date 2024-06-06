台北捷運北投站道旁異常冒煙 啟動公車接駁、異常排除

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北捷運表示，北投站往淡水方向站道旁、出站約50公尺處通報有煙霧，經查為電纜轉接處絕緣異常，班距拉長6至12分鐘並啟動公車接駁；北捷稍後說異常已排除，班距持續調整中。

台北捷運淡水信義線傳出系統異常，不少乘客回報列車開到一半卡住，在石牌站被請下車；台北捷運App也顯示因系統異常，淡水信義線復興崗站變更為單線運轉，平均班距6至12分鐘。

北捷表示，晚間約6時49分行控中心接獲回報北投站往淡水方向，出站約50公尺處，站道旁有些許煙霧，立即安排軌道斷電及維修人員下軌道處理，初步研判原因為，供給列車用電的750V電纜轉接處絕緣異常。

北捷說，行控中心安排列車單線雙向運轉模式為，「復興崗站」班距約12分鐘；「忠義站至淡水站」班距約12分鐘；「北投站至象山站班距約4－8分鐘」。啟動公車接駁區段為「北投站至忠義站」。

北捷表示，晚間8時17分經維修人員完成初步電纜線檢修作業，淡水信義線恢復正常運行，班距調整中；電纜絕緣異常原因，將於收班後詳查。（編輯：方沛清）1130606