路易莎股東會 擬2025年重啟上市櫃計畫

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（中央社記者吳家豪台北13日電）台灣本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡今天召開股東會，宣布推出雲端智慧點餐、自動化製作設備等，提升門市消費體驗，解決嚴峻的缺工問題；路易莎之前撤件上櫃申請，待組織擴大調整完成後，預計明年再重新申請上市櫃。

路易莎海外布局在疫情後逐漸開花結果，新加坡首店成績亮眼，第2間門市位於地鐵雙線交會精華區商場，即將開幕；今年底準備陸續在印尼、埃及、中國大陸及美國等海外展店。

路易莎董事長黃銘賢透過新聞稿表示，近年智慧科技正加速改變餐飲業的消費體驗，路易莎致力讓服務與製餐流程更直覺、更智慧，全新導入雲端智慧點餐系統，率先使用蘋果公司的「iPhone卡緊收」新功能，以平板及手機作為電子觸控螢幕，搭配已推行多年手機點餐及多元支付，快速提升點餐及收銀效率。

黃銘賢說，路易莎同時引進智慧化製作設備，如自動奶泡機、自動填壓機等，大幅減少疫後缺工的人力負擔，提高餐點製作和營收管理效率，可優化顧客的消費體驗，克服經營成本上升的壓力。

路易莎包含籌備中的門市約560間，其中直營約180間、加盟約380間。疫情期間汰弱留強，採取精實策略，3年來店家數沒有增加，約70家早期開在巷弄的小店結束營業，卻開了40家由優秀幹部打造的精品門市及30家校園門市，提升門市質感及效益。

路易莎預計每年展店40至50家，持續發展軌道經濟，與高鐵、北捷、高捷拓展聯名門市等，建構在台發展網絡。（編輯：林淑媛）1130613