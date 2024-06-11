美國A-1牛排醬等檢出致癌環氧乙烷 遭邊境攔截
（中央社記者沈佩瑤台北11日電）食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，這次有3批從美國進口的調味醬，都被檢出致癌物環氧乙烷，違反不得檢出規定，包括烤肉醬、牛排醬等，全數退運或銷毀。
衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有15項檢驗不合格產品，如緬甸咖哩粉、新加坡叻沙醬等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。
環氧乙烷小百科
用途
主要用於製造乙二醇（一種用於製造抗凍劑和聚酯的化學物質），或用於醫院和滅菌設備，對醫療設備和用品進行消毒；也可用於食品的滅菌，以及在某些儲存的農產品（例如香料和草藥）控制蟲害。
健康風險
吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害，長期接觸有增加血癌、乳癌的風險。
急救方法
食入
- 若患者即將喪失意識、已失去意識或痙孿，不可經口餵食任何東西。
- 若患者意識清楚，讓其用水徹底漱口。
- 切勿催吐。
- 給患者喝下240－300毫升的水。
吸入
- 施救前先做好自身的防護措施，以確保自身的安全。
- 移除污染源或將患者移至新鮮空氣處。
- 立即就醫。
眼睛接觸
- 必要時則戴防滲手套以避免觸及該化學品。
- 立即將眼皮撐開，以緩和流動的溫水沖洗污染的眼睛20分鐘。
- 避免清洗水進入未受影響的眼睛。
- 如果刺激感持續，反覆沖洗。
- 立即就醫。
皮膚接觸
- 如果有刺激感，以溫水緩和沖洗5分鐘或直到污染物除去。
- 必要時則戴防滲手套以避免觸及該化學品。
- 以溫水緩和沖洗受污染部位20分鐘或直到污染物去除。
- 如果刺激感持續，反覆沖洗。
- 沖水中脫掉受污染的衣物、鞋子和皮飾品。
- 立即就醫。
- 需將污染的衣服、鞋子以及皮飾品須完全洗淨除污後方可再用或丟棄。
- 若刺激感持續，立即救醫。
資料來源：毒物及化學物質局網站
食藥署副署長林金富告訴中央社記者，據食藥署統計，去年12月3日至今年6月3日期間，美國進口調味醬共計報驗409批，其中8批不合格、占1.96%，針對這2家業者都將調整為逐批查驗，至於邊境則持續採加強抽批到今年7月7日。
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾說明，環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，目前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途；若長期接觸環氧乙烷恐增加血癌、淋巴癌風險，也可能導致中樞及周邊神經系統病變，就算微量仍有致癌疑慮。
此外，駱洋股份有限公司從印度進口的「馬芹（HATHI CUMIN SEEDS）」，一口氣檢出20種農藥殘留含量不符規定，包括環氧乙烷、三賽唑、愛殺松、氟克殺等，依規定為不得檢出的農藥，全數共10公斤依規定退運或銷毀。林金富說，同產地、同號列產品維持逐批查驗。
禧年廚坊股份有限公司從中國大陸進口的「藤椒酸菜料（藤椒酸菜料）」，被檢出防腐劑去水醋酸0.05g/kg。林金富表示，酸菜不在去水醋酸的可使用範圍內，共435公斤依規定退運或銷毀；同產地、同號列產品由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。（編輯：張雅淨）1130611
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