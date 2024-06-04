端午節專案稽查 2業者原料過期挨罰共12萬

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）端午佳節腳步近，粽子是應景美食，食藥署今天公布最新專案稽查結果，台東、台南各有1家業者存放的食品原料過期，包括紅豆、精釀紅糟、荷麥藍莓餡等，總共開罰新台幣12萬元。

端午節腳步近，衛生福利部食品藥物管理署合地方政府衛生局共同執行「113年度端午複合式專案」，查核粽子製造業及販賣業，並抽樣檢驗市售端午應景產品，結果今天公布。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，針對粽子製造業者總計查核75家業者，發現2家業者貯存逾期食品原料或食品添加物，已由所轄地方政府衛生局依違反食品安全衛生管理法規定，共計裁處12萬元完成。

根據食藥署資料，其中1家為台東縣台東市的台東地區農會附設農民購物中心米食場，違規樣態包括紅豆、精釀紅糟過期；另1家是台南市永康區的華達食品，遭查獲逾期食品原料荷麥藍莓餡、逾期食品添加物滿點-SP（乳化劑）。

在販賣業稽查方面，林金富表示，總計查核196家業者，食品良好衛生規範準則（GHP）等缺失事項均已複查合格；查獲2件產品標示不符規定，已由地方政府衛生局依法裁處；抽樣533件食材產品檢驗，與規定相符。

食藥署提醒，食品業者應落實自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，民眾應選購信譽良好商家產品，或是具備清楚標示揭露資訊的食品，安心享用佳節美食。（編輯：李亨山）1130604