捷運三鶯線延伸八德綜規通過 待政院核定後9年完工

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（中央社記者高華謙新北11日電）新北捷運局今天說，與桃園市府合作推動捷運三鶯線延伸桃園八德段，綜合規劃報告今天獲國家發展委員會審查通過，接下來待行政院核定後即可興建，預計核定後9年完工。

新北市政府捷運工程局長李政安今天透過新聞稿表示，三鶯線延伸八德段長度約4公里，共設3座車站，與板南線、三鶯線、機場線和桃園綠線構成3環6線中的第3環。

李政安說，三鶯線延伸八德段路線起自三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌，採高架方式跨越大湳交流道後，在和強路口設置LB12a高架車站，並規劃與八德轉運站共站。

李政安表示，接下來續沿和強路與新闢道路至豎啣埤東側設置LB13高架車站，再往南下地穿越大湳森林公園南側後北轉介壽路，設置終點站LB14地下車站，並與桃園捷運綠線G04地下車站共構，以利轉乘。

李政安指出，三鶯線延伸八德段可行性研究報告已在2019年11月13日經行政院核定，同年啟動綜合規劃報告，環境影響評估2023年11月2日獲環境部同意備查，綜合規劃報告2024年3月1日通過交通部審查，今天國發會審查通過後，將續送行政院審查，新北市同步啟動設計興建作業，待行政院核定即可進入興建階段，加速連結新北及桃園捷運網。

新北捷運局表示，截至今年5月底，捷運三鶯線進度達75.45%，串聯新北土城、三峽與鶯歌區，持續朝2025年完工邁進。（編輯：方沛清）1130611

（圖取自新北市政府捷運工程局網頁dorts.ntpc.gov.tw）