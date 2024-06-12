本土桑樹葉片營養高羊鹿愛 可替代進口苜蓿

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）降低進口依賴有助強化糧食安全，畜試所今天表示，研究發現國產桑樹開發灌木化栽種可大規模生產，且葉片、軟嫩枝條的粗蛋白質跟進口苜蓿相當，羊、鹿也喜歡，可作為芻料推廣。

農業部畜產試驗所發布資訊指出，國內畜牧場多以國產的狼尾草、青割玉米或盤固草來飼養羊、鹿，但是這些芻料粗蛋白質含量不足，須再購買進口苜蓿乾草與飼料補充營養；經研究已找到本土芻料可作替代，增加飼糧供應的穩定性。

畜試所指出，研究時化驗發現，國產桑樹的葉片與軟嫩枝條的粗蛋白質含量平均有15%以上，已與高品質的苜蓿相當，又有適量的纖維，適合作為本土芻料發展，而且飼餵羊、鹿時，動物都很喜歡。

且本土生產的桑樹生產快速且再生能力強，畜試所說，這次研發使用的是葉用品種，葉片繁茂且全年可發芽，每40到60天就能收穫一次，全年乾物產量可達每公頃12到15公噸。

可大規模生產利用，畜試所說，枝條扦插就能繁殖，易於栽培生產；矮化的灌木型式種植方式，不但可直接用於動物放牧，也可用收穫狼尾草或青割玉米的機械採收，然後供應圈飼動物食用，不需要另外開發機械。

另外，畜試所告訴中央社記者，開發本土葉用品種桑樹灌木化生產技術已經成熟，接下來希望做推廣，而農民的接受度是關鍵，希望有興趣的農民跟畜試所接洽技轉生產。（編輯：陳政偉）1130612