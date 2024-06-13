中一中打棒球錄取醫學系 高度近視隊員想朝眼科發展

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（中央社記者蘇木春台中13日電）113學年大學申請入學今天放榜，台中一中學生陳惠、江鎧廷從小就打棒球，在一中也參加棒球隊，陳惠錄取陽明交大資訊管理與財務金融學系；高度近視的江鎧廷錄取中國醫大醫學系，想朝眼科發展。

台中第一高級中等學校今天舉行記者會，校長林隆諺會中表示，近年學測後的申請入學階段，「選系不選校」意向顯著；今年學生選填志願趨勢，與熱門產業發展有相當大關係，像是台灣半導體產業提升，以及幾名重要產業代表紛紛來台，都會帶動學生選相關科系的意願。

提到AI科技風潮，林隆諺說，今年申請入學放榜，台中一中錄取電資訊相關系所，與去年錄取相比高出許多，今年廣義電資科系申請入學階段，就有79名學生上榜。

不同領域優異表現部分，學生陳惠、江鎧廷從國小就開始打棒球，進入一中也參加棒球隊。陳惠今年才在全國賽奪得投手獎，他表示，從小家裡就非常支持他打球，學業部分也會給予支持，但是不會給壓力，如此成長環境才能讓他有機會，在為校爭光同時也鞏固學業成績。

陳惠原先就對資訊相關科系有興趣，也如願錄取陽明交通大學資訊管理與財務金融學系，他分享準備學測期間，心態與作息調整相對重要，讓他能以不同態度面對課業與考試，並適當調適壓力，他規劃進入大學後，繼續參加校隊，為未來鋪路。

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江鎧廷表示，父母都很支持他的決定，他也透過打棒球抒發課業壓力，棒球隊每天中午都會練習，因此維持課堂上專注學習是很重要，他也習慣每天回家後把當天筆記再看過一次，也會將手邊事情馬上做完，這樣每天中午跟假日都可有練球時間。

江鎧廷說，他自己對生物跟研究很有興趣，也希望能傾自身所學幫助他人，而醫生正好結合這幾項特質，因此成為他努力方向；今年透過繁星入學機會，順利申請中國醫藥大學醫學系，高度近視的他，未來希望朝眼科發展。（編輯：陳仁華）1130613