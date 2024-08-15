花蓮石雕家林立仁芬蘭駐村 台芬首次石雕藝術交流

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮石雕家林立仁偕創作夥伴石雕家鄭詠鐸，7月起至芬蘭勞塔瓦拉市駐村創作，1個半月時間完成東方五行概念的「榮Prosperity」石雕作品，並於當地完成移交儀式。

花蓮縣府提送石雕藝術家設計圖稿、模型，經芬蘭勞塔瓦拉市（Rautavaara）辦理市民投票選出駐村創作者，由林立仁的作品「榮Prosperity」獲選。

「榮Prosperity」以東方五行概念，金、木、水、火、土為構成萬物的主要元素，以作品下方蛋形中蔓延出五條分枝，旋繞於頂點中心會合，象徵五行能量的匯聚，構築出中空堅固的結構，虛與實互相依持，相生相剋，底座如大地能量源頭，萬物吸取天地精華，蓬勃生長繁榮昌盛。

花蓮縣文化局今天發布新聞資料指出，林立仁跟鄭詠鐸駐村期間受到當地熱情款待，提供創作所需設備，創作過程獲得當地媒體報導，也吸引當地國會議員、政府官員及鄰近居民及學生交流，讓花蓮的藝術日常走進芬蘭。

作品揭幕暨移交儀式上，聚集逾400名民眾觀禮，見證這場台芬首次石雕藝術文化交流的成果。

駐芬蘭代表張秀禎致詞指出，雙方團隊積極溝通協調，促成台芬首次石雕藝術交流，這座石雕作品展現精湛創作與奉獻，代表台灣與芬蘭間攜手建立的深厚情誼。

勞塔瓦拉市長凱爾納（Mikko Kärnä）致詞指出，感謝花蓮縣府為市民帶來這份非凡的禮物，花蓮跟勞塔瓦拉雖然相隔遙遠，但因文化交流產生緊密連結，這座石雕將永遠矗立在勞塔瓦拉，象徵台芬間友誼長存、文化長留，相信未來會開展更多美好的合作。（編輯：黃世雅）1130815

花蓮縣政府首度與芬蘭勞塔瓦拉（Rautavaara）市政府合作，邀花蓮石雕家駐村創作，駐芬蘭代表處代表張秀禎（右）與勞塔瓦拉市長凱爾納（Mikko Kärnä）（左）互贈紀念品。（駐芬蘭代表處提供）中央社記者張祈傳真 113年8月15日

花蓮縣政府選送在地石雕家赴芬蘭勞塔瓦拉（Rautavaara）市駐村創作，打造東方五行概念的石雕作品「榮Prosperity」並完成移交儀式，駐芬蘭代表處代表張秀禎（右）在儀式上代表縣府致贈駐村作品微型雕塑給勞塔瓦拉市長凱爾納（Mikko Kärnä）（左）。（駐芬蘭代表處提供）中央社記者張祈傳真 113年8月15日