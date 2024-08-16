新生兒呼吸窘迫等疾病新藥納健保 估2353人受惠

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（中央社記者曾以寧台北16日電）衛福部健保署今天表示，新生兒呼吸窘迫症候群、全身性膿疱性乾癬、克隆氏症等疾病新藥納給付，並放寬SMA、異位性皮膚炎用藥條件，藥費共約新台幣23.95億元，估2353名病友受惠。

衛生福利部中央健康保險署醫審及藥材組組長黃育文今天接受媒體電訪說明，早產兒常見的「新生兒呼吸窘迫症候群」，易造成呼吸急促、發紺、甚至死亡。健保9月起收載新藥Curosurf，並同時放寬給付規定用於未插管治療的新生兒病人，以期及早用藥，緩解新生兒症狀、減少插管痛苦，降低新生兒死亡率。

10月起收載單株抗體新藥Risankizumab，用於克隆氏症。黃育文說明，依台灣發炎性腸道疾病學會資料顯示，克隆氏症及潰瘍性結腸炎未受良好控制，長期併發症為上皮細胞異常增生及大腸癌，嚴重時會導致死亡。因此擴增治療克隆氏症及潰瘍性結腸炎藥品給付規定，若連續2次因療程結束暫緩用藥而疾病復發，且第2次復發於藥效終止後3個月內發生，則可持續使用。

針對IL-36基因突變全身性膿疱性乾癬尚無標靶治療藥物，黃育文指出，考量目前3個主要醫療科技評估（HTA）組織均未建議給付含spesolimab成分新藥，健保署於7月月起透過暫時性支付方式納入支付，同時蒐集真實世界使用資料2年後評估治療後急性發作次數及住院頻率，倘具成本效益則納入常規支付。

放寬給付部份，黃育文說，考量中重度異位性皮膚炎患者發作時全身癢、很痛苦，且青少年需要長時間維持專注力，8月起放寬含abrocitinib成分藥品用於12歲以上未滿18歲中度至重度異位性皮膚炎之病人。

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此外，針對脊髓性肌肉萎縮症（SMA），8月起放寬含nusinersen成分脊髓腔內注射藥物及含risdiplam成分口服液劑的給付條件，由原3歲以下發病確診擴增至18歲以下發病確診；並取消上肢運動功能RULM≥15分起始治療條件；且使用nusinersen或risdiplam藥品後出現嚴重不耐受反應，得轉換一次。

健保署指出，本次SMA用藥擴增給付廠商同意降價，預估每人每年藥費約660萬元，約250名病人受惠，藥費新增19億元。（編輯：陳政偉）1130816