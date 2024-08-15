120項輸液調高健保支付 過半達天花板10月上路

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）輸液的健保價比運動飲料還低，藥廠不敷成本，健保共擬會同意120項輸液調高價格，最大幅度達原價1.27倍，過半品項價格已達法定支付天花板，預計今年10月起實施，盼穩定供貨。

健保署藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（共擬會）今天討論氯化鈉（生理食鹽水）、葡萄糖、乳酸納等基礎輸液支付調整，各項成分共18個分組，達120個品項，包含注射液與沖洗液，會議結論同意全數調漲。

衛生福利部中央健康保險署醫審及藥材組長黃育文會後接受聯訪表示，與會專家認同基礎輸液屬於不可或缺醫療用品，全數調漲後，最大漲幅達原價1.27倍，最快10月1日上路，整體財務衝擊約新台幣2.5億元。

黃育文說明，輸液支付價格過低問題早已著手處理，廠商今年4月起陸續提供成本分析。依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條規定，若產品成本不敷，廠商可透過成本分析資料，提出價格調整建議。

值得注意的是，120個品項中，約62項價格達健保法定支付上限31.5元。黃育文表示，常態性核價必須依法行事，價格調整需循序漸進，由於支付價格上限10多年未調整，可能與現行物價有落差，藥業公會希望打破天花板，不排除未來修法可能性。

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這次生理食鹽水「SODIUM CHLORIDE注射劑1500毫升」分組，共2個品項，健保原支付價為40.9元，新支付價為50元，但仍待議價。黃育文解釋，主因是健保署核定的價格與廠商建議價格有落差，這次共擬會討論後，委員建議健保署再與廠商議價。

這次調整輸液支付價格，起因並非永豐停產輸液造成缺貨，黃育文解釋，5月底臨時共擬會同意專案期間以平時價格2至3倍支付，屬於短期優惠、有期限，僅至今年10月31日，若優惠需延續至11月要重新議價；今天共擬會決定常態性核價沒有期限，希望改善產能，讓供貨更穩定。（編輯：陳清芳）1130815