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健保放寬癌症相關給付 幽門桿菌除菌用藥免照胃鏡

2024/8/16 13:54
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（中央社記者曾以寧台北16日電）健保署今天表示，幽門螺旋桿菌除菌治療須經由照胃鏡檢查，放寬為確診即可用藥；並新收多發性骨髓瘤藥物納給付，放寬前列腺癌療程與乳癌治療用藥等，藥費共約新台幣16億元。

台灣為幽門桿菌及胃癌盛行地區，衛生福利部中央健康保險署今天表示，考量幽門螺旋桿菌帶菌者接受除菌治療，可顯著降低日後罹胃癌風險，自8月起放寬幽門螺旋桿菌除菌治療的初始用藥條件，預估每年約5.2萬名病人受惠，挹注藥費約3700萬元。

健保署醫審及藥材組組長黃育文今天接受媒體電訪說明，給付條件由「經上消化道內視鏡檢查或上消化道X光攝影檢查確認為消化性潰瘍者」放寬為「經碳13尿素呼氣檢查、幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查或上消化道內視鏡切片檢查確認為幽門螺旋桿菌感染者」，盼提高消化性潰瘍治療效益。

乳癌位居國內女性癌症第2名，乳癌早期治療以化學治療及賀爾蒙藥物治療為主，但標靶治療對於HER2陽性的乳癌更具顯著的療效。黃育文表示，健保署為與國際治療指引接軌，含trastuzumab emtansine成分藥品過去僅用於有轉移者的後線用藥，8月起擴增用於早期乳癌，可有效降低34%死亡風險，達成早期治療目標。

目前多發性骨髓瘤治療的國際臨床治療指引，為三合一療法，國內健保署給付，於第1線及第2線治療以三合一療法為主，但目前第3線治療給付仍以二合一療法為主。

為提升第3線治療效益，黃育文指出，再收載含elotuzumab成分新藥與pomalidomide及dexamethasone併用於多發性骨髓瘤第3線以上治療，預計10月起提供醫師更具治療效益的三合一療法選項。

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前列腺癌部分，黃育文說，同樣與國際治療指引接軌，考量患者有持續用藥需求，8月起健保給付總療程由24個月放寬至36個月。

此外預計10月起擴增結腸直腸癌、膀胱癌、腎癌、子宮頸癌、卵巢癌、食道癌、胃癌、胰癌併有蝕骨性骨轉移病人使用含denosumab成分藥品，降低骨折等骨骼相關事件（skeletal-related events）發生風險，預估約1500人受惠，平均每人年藥費2.6萬至6萬元不等。（編輯：陳政偉）1130816

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