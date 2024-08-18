澎湖文澳國小擊樂年度演出 與杜元坤小提琴藝拍擊合

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（中央社澎湖縣18日電）2024文澳擊樂飛魔力年度音樂會「藝拍擊合3」，今天下午在澎湖縣演藝廳登場，義大醫院院長杜元坤以最拿手小提琴與打擊樂團共同演出，磅礡打擊與悠揚樂聲迴盪廳院，滿場聽眾如癡如醉。

澎湖文澳國小擊樂飛魔力年度音樂發表會「藝拍擊合3」，今天下午在澎湖文化局演藝廳登場，杜元坤也獲邀共同演出，現場座無虛席；縣長陳光復到場聆賞，對音樂會給予高度評價，盛讚這是一場「聽覺與視覺極致饗宴」。

陳光復表示，文澳國小是澎湖縣打擊樂教育搖籃，自民國104年成立「文澳擊樂飛魔力」迄今，在長期訓練與默契下，在各類音樂比賽中表現優異，先後有文澳國小、馬公國中、馬公高中等3級打擊樂團，在全國音樂比賽「三冠王」。

陳光復指出，杜元坤8年來，每月都來澎湖看診，行醫足跡遍及2、3級離島，甚至遠及澎湖最西花嶼，在醫療服務領域對澎湖鄉親貢獻良多，更曾獲得國家最高榮譽的醫療奉獻獎；除了醫療，杜元坤非常關心澎湖音樂教育，前年慷慨捐贈文澳國小打擊樂器一批，今年全國學生音樂比賽中更贊助樂器租借經費，讓學生們無後顧之憂參賽，深表感佩。

杜元坤表示，能回來澎湖與大家一起享受音樂薰陶，感到榮幸；澎湖孩子在各領域表現都很出色，今天是首次與打擊樂合作，見證澎湖人驕傲，盼共同手連手、心連心，為澎湖未來努力。

澎湖文澳年度音樂會以「藝拍擊合」為主題，透過打擊樂串聯，每個成員都能自由徜徉擊樂世界；杜元坤並以拿手小提琴與團員們合奏韋瓦第四季小提琴協奏曲「春」，第一樂章，以及「外婆的澎湖灣」與安可曲「我的未來不是夢」等曲，精湛演出獲得如雷掌聲，現場安可聲不斷。（編輯：陳仁華）1130818

2024文澳擊樂飛魔力年度音樂會「藝拍擊合3」18日下午在澎湖縣演藝廳登場，義大醫院院長杜元坤（前）以拿手小提琴參與演出。（澎湖縣政府提供）中央社 113年8月18日