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中秋節估有車潮 國道實施匝道管制等措施

2024/8/20 11:25
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（中央社記者余曉涵台北20日電）今年中秋節雖然沒有連假，但高公局預估仍將有車潮湧現，因此實施匝道封閉、高乘載管制等交通管制措施，提醒用路人要留意。

今年中秋節落在星期二沒有連假，不過交通部高速公路局發布新聞稿表示，考量中秋節與前一週六日（9月14日、15日）僅間隔1天上班日，謹慎因應節前的週六日及中秋節當日車潮，預估中秋節前的週六日較一般假日平均高，約108到110mvk（百萬車公里），中秋節當日亦有較高交通量，約100mvk。

高公局研判，該週六日主要為返鄉及旅遊旅次，週一則包括上班車流，中秋節當日主要為旅遊及收假旅次。

高公局透過大數據分析國道易壅塞時段路段，研擬交通疏導措施，並視天候狀況適時機動調整相關措施，包含匝道封閉方面，9月14日清晨5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

高公局表示，9月15日下午3時至晚間8時實施高乘載管制，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道 （結束時間將視交通狀況機動調整）。

高公局說，9月14日、15日及17日，採單一費率收費（即打75折，無20公里免費），並且現有開放路肩措施照常實施，另視車流狀況實施機動開放路肩。

匝道儀控方面，高公局說，將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整；9月14日、15日及17日，國道全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外）。（編輯：陳政偉）1130820

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