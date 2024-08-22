北市動物園辦慰靈祭 緬懷小熊、美可等逝世動物

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）配合中元普渡習俗，台北市立動物園今天循往例舉辦慰靈祭，替亞洲黑熊「小熊」、小貓熊「美可」、雙峰駱駝「煙雨」等逝世動物祈福，並感謝牠們一生為動物保育的貢獻。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，今年是動物園建園110週年，也是距首次舉辦動物慰靈祭的第100年，當年替往生動物進行宗教法事儀典時，還會讓在世動物擔任代表，亞洲象「馬蘭」便曾在1950年代參加。

動物園指出，近年來慰靈祭皆結合中元節舉辦，並因應現代社會發展出多元形式，像是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的線上法會，或是今年先在8月9日邀請基督教長老主持平安禱告會，12日再找來台北地藏禪寺進行法會，最後在今天攜手木柵忠順廟辦理中元普渡。

動物園表示，慰靈祭除了感念、緬懷逝世動物，也是希望再次向陪伴大家許久的亞洲黑熊「小熊」、小貓熊「美可」及YaYa、雙峰駱駝「煙雨」、馬來貘「Hideo」、單峰駱駝「玉葉」、無尾熊「Nicole」等動物們表達感謝。

動物園指出，動物的誕生和逝世是生命常態，動物園將持續秉持動物福祉理念，用心照顧每個個體，落實野生動物保育、研究、教育及提供休憩體驗的責任。（編輯：張銘坤）1130822