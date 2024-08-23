長榮航亞洲首引進仿生鯊魚皮薄膜 降低飛機1%油耗

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）長榮航空運用新科技節油減碳，新採用仿生鯊魚皮薄膜，黏貼至波音777F貨機外層，可降低飛機1%燃油消耗，是亞洲首家引進這項技術航空公司。

長榮航空今天發布新聞稿，使用漢莎技術公司（Lufthansa Technik）與德國化工業巨擘BASF共同開發的仿生薄膜AeroSHARK，黏貼至波音777F貨機外層上，優化氣流減少阻力，達到節油減碳的目的。

長榮航空說，長榮航太正執行仿生薄膜黏貼至波音777F貨機的相關工程，漢莎技術公司特別派遣工程師來台灣技術交流，首架預計9月初即可執行飛航任務，為長榮航空運用科技節油減碳再添新里程碑，是亞洲第1家引進這項技術的航空公司。

長榮航空介紹，漢莎技術公司AeroSHARK設計靈感源自於鯊魚皮的微觀肋骨結構，薄膜約為50微米的微小肋片組成，具有自清潔、抗附著及減阻效果的特性，可優化飛機表面相關區域空氣動力學的效能，經過數10年的理論研究和無數次的實際測試，適應極端溫差、壓差變化和高空紫外線，且透明不影響外觀。

長榮航空說，仿生薄膜可降低1%燃油消耗，目前已有瑞士航空、德國漢莎航空採用於波音777客、貨機隊。

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長榮航空表示，為朝向2050淨零碳排的目標，公司積極尋求減少碳排的方法，這次引進先進的仿生薄膜科技，先在1架777F貨機試行施作，未來會拓展至777F全機隊；以長榮航空9架777F貨機營運狀況計算，每年預期可節省至少2500噸航空燃油，減少超過7800噸碳排放量。

長榮航空說，為實踐對環境保護的承諾，於2022年簽署參與科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative,SBTi），依規範設定減碳目標，並於2024年7月正式審核通過，未來將定期追蹤減碳成果，確保達成目標，長榮航空2023年透過各項飛航節油措施效益達1萬3224噸，減少超過4萬1787噸碳排放量。（編輯：陳政偉）1130823