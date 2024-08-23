新北校園APP開發進階版 結合AI用說的也會通

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市府教育局今天發表校園APP進階版，透過語音辨識與AI人工智慧，家長只要用說的，手機可回答校園繳費、學生健康問題。市長侯友宜說，除開發科技，更要注意數位品德。

新北市113學年度公私立學校校長會議，今天於亞東科技大學舉行，大專院校及高中、國中小等360餘名校長參加，聽取「AI時代為自己而學」論壇。

部分校長告訴中央社記者，校長會議「只有會、沒有議」，無法陳述校園在科技浪潮所遇到的問題。

教育局發表「新北校園通APP3.0」，結合AI智慧提供家長透過語音辨識使用。侯友宜分別以國語、台語詢測試，結果，系統可清楚辨識國語詢問的內容，遇台語時則一度無法清楚解析。

侯友宜感謝校長引領學生學習道路，也期盼校長與老師們，在AI的浪潮下，強化科技技能，讓學習與生活更便利，遇到問題可更迅速反應，但品德決定科技工具的價值。

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他也分享自己擔任刑警時的辦案經驗，在監視系統尚未發達時代，破案要靠人的智慧與經驗，研判犯罪動機、相關邏輯，科技只是輔助工具。大家除依賴AI科技外，更要教導學生將科技用在對的地方，而非犯罪的工具。數位品德教育應涵蓋尊重他人、保護隱私、負責任的表達及理性判斷。

教育局表示，已將數位課程納入數位素養教育一環，新北校園通APP是獲「雲端物聯網」創新應用獎的教育類APP，今年引進AI智慧員工，家長可透過語音辨識互動。9月開學後，家長最常使用的繳費、領餐食券、請假功能試用版上線，讓家長一手掌握孩子在校情形。（編輯：林恕暉）1130823