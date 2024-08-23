台中男腹部腫瘤阻腸道 醫師：免疫疾病造成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市40歲男子上腹持續悶痛治療未見好轉，衛生福利部台中醫院今天表示，檢查發現男子腹腔有5公分大腫瘤造成腸道阻塞，懷疑是惡性腫瘤，切片檢查結果為免疫疾病造成。

台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿今天在記者會中表示，一名40歲男子近兩年上腹持續悶痛，藥物治療不見好轉，今年6月間因為噁心嘔吐就醫，檢查時發現除胰臟發炎指數偏高，超音波發現十二指腸腸壁異常增厚，胃鏡檢查更驚覺十二指腸前端有1顆至少5公分大的腫瘤，嚴重懷疑是惡性腫瘤。

吳明駿指出，經與家屬討論後，決定進行十二指腸切除手術，並進一步進行檢體化驗，切片檢查結果並未發現癌細胞，反而發現患者出現布納氏腺瘤合併全身性發炎纖維化、俗稱「假性腫瘤」的免疫系統疾病IgG4症候群。

吳明駿說明，IgG4相關疾病是一種免疫失調造成的全身性發炎反應，從頭到腳都可能受影響，好發在唾腺、淚腺、淋巴或胰臟，腸道IgG4相關疾病很罕見，主要以腹痛、腹瀉或黃疸等腸胃道症狀為主，因與腸胃道疾病症狀相類似而容易被忽略，直到出現腸道嚴重阻塞或巨大纖維性腫瘤時才會被發現。治療方式包括類固醇、免疫抑制劑及B細胞清除療法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於布納氏腺瘤，吳明駿指出，布納氏腺是十二指腸黏膜下腺體，主要功能是分泌鹼性黏液來中和胃酸，並產生消化酵素幫助蛋白質的吸收，發生布納氏腺瘤可能與胃酸過多或幽門桿菌感染有關。

在治療方面，吳明駿認為，由於患者同時出現布納氏腺瘤和IgG4症候群，且到院時已經出現嚴重腸阻塞症狀，經與家屬分析討論，仍先幫患者進行手術治療，幸好術後追蹤至今狀況良好，為預防免疫疾病在身上其他部位復發，仍建議患者每半年定期回診追蹤。（編輯：謝雅竹）1130823