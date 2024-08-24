本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周天成5連勝奈良岡功大 日本羽球公開賽闖進冠軍戰
首頁 / 生活

蕭副總統出席金扶獎頒獎 感謝台灣社會良善力量

2024/8/24 12:42（8/24 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「家扶基金會2024年金扶獎」頒獎典禮24日上午在台北舉行，副總統蕭美琴（圖）致詞表示，金扶獎獲獎人的故事，讓她感受到愛與良善的循環。中央社記者趙世勳攝　113年8月24日
「家扶基金會2024年金扶獎」頒獎典禮24日上午在台北舉行，副總統蕭美琴（圖）致詞表示，金扶獎獲獎人的故事，讓她感受到愛與良善的循環。中央社記者趙世勳攝　113年8月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北24日電）家扶基金會今天舉辦金扶獎頒獎典禮，副總統蕭美琴說，「天助自助者」，每個個案故事都是激勵人心的精神糧食，謝謝願意伸出援手的各個團體、個人，創造台灣良善力量。

家扶基金會今天舉辦2024年金扶獎頒獎典禮，表揚5名傑出自立青年，蕭副總統今天也特別出席活動頒獎及致詞。

蕭副總統指出，家扶不只是關懷國內各角落希望關懷的小孩，更將愛心向世界延伸，讓世界看到台灣良善力量，家扶目前有5萬名兒少持續受扶助，這是5萬個正在努力克服外在環境、努力站起來的故事，每個故事都值得大家認識。

蕭副總統說，「天助自助者」，不管是國家、個人，社會給予的支持，更重要的是必須永遠不放棄希望，「愛才會不斷朝你迎面而來」，她也感謝心中懷抱著希望夢想、在複雜世界中依然願意幫助需要關心的人。

蕭副總統也說，兒少是國家重要寶貴資產，總統賴清德也對兒少成長跟未來非常關心，政府希望透過各種資源挹注，讓每個小朋友都有公平機會能創造夢想，包含推動兒童及少年未來教育及發展帳戶等。

蕭副總統表示，政府體制龐大，但社會安全網難免會有漏洞，因此家扶等許多社福團體協助國家讓社會安全網更綿密、扎實，支持少年就業就學自立等資源，感謝他們的共同協助，讓善的循環生生不息。

蕭副總統最後提到，每個金扶獎的故事都是激勵更多人的精神糧食，能讓下個世代小朋友知道他們不孤單，身邊都會有堅強力量陪伴他們，讓每一個角落都充滿愛與溫暖。

蕭副總統也說，自己曾在花蓮偏鄉服務10年，花蓮資源相對匱乏，也因天災地震等事件造成資源排擠，讓社會工作更困難，謝謝台灣各地願意伸出的援手、創造台灣良善力量。（編輯：陳政偉）1130824

副總統蕭美琴（右3）24日上午前往台大醫院國際會議中心出席「家扶基金會2024年金扶獎」頒獎典禮，並與得獎者陳俊男（左起）、陳雅祺、卓韋佳、李清聖（右起）、郭曉鈴合影留念。中央社記者趙世勳攝　113年8月24日
副總統蕭美琴（右3）24日上午前往台大醫院國際會議中心出席「家扶基金會2024年金扶獎」頒獎典禮，並與得獎者陳俊男（左起）、陳雅祺、卓韋佳、李清聖（右起）、郭曉鈴合影留念。中央社記者趙世勳攝　113年8月24日
「家扶基金會2024年金扶獎」頒獎典禮24日上午在台大醫院國際會議中心舉行，副總統蕭美琴（中）出席，並與金扶獎評審團合影留念。中央社記者趙世勳攝　113年8月24日
「家扶基金會2024年金扶獎」頒獎典禮24日上午在台大醫院國際會議中心舉行，副總統蕭美琴（中）出席，並與金扶獎評審團合影留念。中央社記者趙世勳攝　113年8月24日
副總統蕭美琴（圖）24日上午前往台大醫院國際會議中心出席「家扶基金會2024年金扶獎」頒獎典禮，抵達現場時與眾人揮手致意。中央社記者趙世勳攝　113年8月24日
副總統蕭美琴（圖）24日上午前往台大醫院國際會議中心出席「家扶基金會2024年金扶獎」頒獎典禮，抵達現場時與眾人揮手致意。中央社記者趙世勳攝　113年8月24日
#台灣
#家扶
#副總統
#賴清德
#花蓮縣
#蕭美琴
蕭美琴
蕭副總統：NGO提升台灣國際參與形象及韌性蕭副總統參觀機器人與智慧自動化展 支持產業智慧化
賴清德
政院：推動對等尊嚴兩岸交流 增進與港澳良性互動卓榮泰：打詐預算增4.8倍 一定要達到最後勝利
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：