蕭副總統出席金扶獎頒獎 感謝台灣社會良善力量

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）家扶基金會今天舉辦金扶獎頒獎典禮，副總統蕭美琴說，「天助自助者」，每個個案故事都是激勵人心的精神糧食，謝謝願意伸出援手的各個團體、個人，創造台灣良善力量。

家扶基金會今天舉辦2024年金扶獎頒獎典禮，表揚5名傑出自立青年，蕭副總統今天也特別出席活動頒獎及致詞。

蕭副總統指出，家扶不只是關懷國內各角落希望關懷的小孩，更將愛心向世界延伸，讓世界看到台灣良善力量，家扶目前有5萬名兒少持續受扶助，這是5萬個正在努力克服外在環境、努力站起來的故事，每個故事都值得大家認識。

蕭副總統說，「天助自助者」，不管是國家、個人，社會給予的支持，更重要的是必須永遠不放棄希望，「愛才會不斷朝你迎面而來」，她也感謝心中懷抱著希望夢想、在複雜世界中依然願意幫助需要關心的人。

蕭副總統也說，兒少是國家重要寶貴資產，總統賴清德也對兒少成長跟未來非常關心，政府希望透過各種資源挹注，讓每個小朋友都有公平機會能創造夢想，包含推動兒童及少年未來教育及發展帳戶等。

蕭副總統表示，政府體制龐大，但社會安全網難免會有漏洞，因此家扶等許多社福團體協助國家讓社會安全網更綿密、扎實，支持少年就業就學自立等資源，感謝他們的共同協助，讓善的循環生生不息。

蕭副總統最後提到，每個金扶獎的故事都是激勵更多人的精神糧食，能讓下個世代小朋友知道他們不孤單，身邊都會有堅強力量陪伴他們，讓每一個角落都充滿愛與溫暖。

蕭副總統也說，自己曾在花蓮偏鄉服務10年，花蓮資源相對匱乏，也因天災地震等事件造成資源排擠，讓社會工作更困難，謝謝台灣各地願意伸出的援手、創造台灣良善力量。（編輯：陳政偉）1130824

副總統蕭美琴（右3）24日上午前往台大醫院國際會議中心出席「家扶基金會2024年金扶獎」頒獎典禮，並與得獎者陳俊男（左起）、陳雅祺、卓韋佳、李清聖（右起）、郭曉鈴合影留念。中央社記者趙世勳攝 113年8月24日

「家扶基金會2024年金扶獎」頒獎典禮24日上午在台大醫院國際會議中心舉行，副總統蕭美琴（中）出席，並與金扶獎評審團合影留念。中央社記者趙世勳攝 113年8月24日