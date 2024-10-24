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25日清晨前降雨高峰期 北北基宜花東留意豪雨

2024/10/24 16:23（10/24 21:33 更新）
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24日中午台北內湖科技園區外出用餐人潮。中央社記者王飛華攝 113年10月24日
24日中午台北內湖科技園區外出用餐人潮。中央社記者王飛華攝 113年10月24日
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（中央社記者余曉涵台北24日電）受到颱風潭美外圍環流加上東北季風共伴效應影響，交通部中央氣象署指出，今天到明天清晨是降雨高峰期，北北基、宜花東都要留意豪雨或局部豪雨以上的降雨。

根據氣象署觀測，23日凌晨0時到今天下午3時，最大累積雨量為台北市士林區492.5毫米，宜蘭縣南澳鄉307毫米，新北市萬里區284.5毫米，基隆市七堵區275.5毫米。

氣象署預報員謝佩芸在記者會中表示，到明天清晨前都是降雨高峰期，今天白天到晚上，北海岸、宜蘭及宜蘭山區雨勢會最為明顯，今天下半天起花東降雨也會持續增加。

氣象署持續發布豪雨特報，東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天新北市（北海岸）、宜蘭縣地區及台北市山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市及新北市山區有局部大雨或豪雨，大台北、花蓮、台東地區（含綠島、蘭嶼）有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

謝佩芸說，北台灣明天白天後雨勢有機會緩和下來，但花東地區降雨會持續，宜蘭也仍有較大雨勢，明天入夜後到26日清晨才會比較緩和，西半部受到中央山脈阻擋影響不明顯，都是晴到多雲的天氣型態，但要留意潭美外圍環流帶來的風力，明天預期會比今天小，但感受上仍是比較強。

溫度方面，謝佩芸表示，北台灣及西半部受到東北季風影響，今天稍微轉涼，明天北台灣溫度回升，西半部位於背風面會比較溫暖甚至偏熱，28日下一波東北季風報到，會再度轉涼。

謝佩芸指出，預計潭美未來會朝西移動，漸漸通過南海後，預計27日到28日受到槽線影響將會迴轉，強度也會逐漸減弱，屆時是否會維持颱風強度要持續觀察，至於熱帶性低氣壓最快今明兩天會增強為颱風康芮，後續路徑變數大，可能會北轉或持續往西，與潭美的互動也需要再觀察。（編輯：管中維）1131024

24日上午8時至25日上午8時全台定量降水預報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
24日上午8時至25日上午8時全台定量降水預報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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