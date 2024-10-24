陽明山強降雨釀災 陽金公路過馬槽橋處土石滑落雙向封閉

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市政府今天表示，受東北季風影響，陽明山、南港山區持續降雨，陽金公路過馬槽橋處，即日月農莊、花藝村間有土石滑落，目前雙向無法通行。

台北市政府發布訊息指出，陽明山擎天崗雨量在下午2時20分後雨勢增大，持續有10分鐘6毫米以上降雨，時雨量已達40毫米以上，預估6小時累積雨量186毫米，24小時累積雨量340毫米將接近大豪雨標準，預計雨勢持續至晚上。

北市府指出，北投區陽金公路過馬槽橋，介於日月農莊及花藝村間有土石坍方，目前雙向無法通行，且碎石持續掉落，新工處已派員到場處理。

市府表示，經現場回報，土石滑落面積約20平方公尺，造成1棵直徑50公分、長約10公尺的樹木位移倒塌，雙向車道無法通行，無人受傷，現場已劃設管制線。

此外，直潭壩水庫因上游山區豪大雨影響，水位已上升至標高43.98公尺警戒水位。

市府指出，台北自來水事業處為維護壩體安全，依直潭壩水門操作規定，今天下午4時30分起進行每秒約300立方公尺調節性放水，以調降水壩水位，並視上游進流量增減調整放流量。（編輯：蕭博文）1131024