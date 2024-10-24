游榮吉基金會偕東海大學 要讓偏鄉學童接觸AI科技

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）「游榮吉教育基金會」常年投入偏鄉教育，讓偏鄉孩子快樂學習，東海大學校長張國恩成為基金會教育顧問，將提供專業指導，攜手新北與台中市府，明年暑假推出營隊讓偏鄉學童接觸最新AI科技。

東海大學今天發布新聞稿，萬榮國際企業董事長游仲堅以他父親游榮吉名義創立「游榮吉教育基金會」，希望推動偏鄉學童教育平等，致力打造無邊界快樂學習環境。游仲堅相信，孩子不論身處何方，都應有權利在快樂環境下平等共融學習。

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國立空中大學公共行政學系教授沈中元應邀擔任董事，東海大學校長張國恩教授受邀成為基金會教育顧問，2人將為基金會提供專業指導。

「游榮吉教育基金會」將攜手新北市政府教育局、東海大學及台中市政府數位治理局等，2025年暑假推出「PS鋼彈超人AI STEAM營隊」，營隊將結合人工智慧與STEAM教育，讓偏鄉學童不再受限於資源匱乏的環境，接觸最先進科技知識，掌握迎接未來的技能。（編輯：陳仁華）1131024