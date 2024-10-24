撐出更柔軟空間 「彩虹飄漂掛金門」盼同志安心回家

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（中央社記者吳玟嶸金門24日電）「彩虹飄漂掛金門」團隊26日將第5度參加同志大遊行，也串聯許多金門店家插上彩虹旗；團隊成員Queermoy（化名）說，希望金門的同志「可以安心安全回家」，不會覺得回家就要面對一個櫃子。

談到同志在金門遇到的困境，來自金門的諮商心理師李誠恩接受中央社記者採訪說，金門人際網絡緊密，同志除擔心自己曝光，更擔心自己父母曝光。他說，同志圈有個名詞「櫃父母」，是當同志出櫃後，衣櫃就轉移到父母身上，在金門這個小地方來說，感受可能更被濃縮。

關於金門人出櫃焦慮，Queermoy回顧國外生活時表示，「我能說我是金門人，也能說我是同志，可是如果回台灣甚至金門，我就只能說我是金門人，不能說我是同志。」

2018年「彩虹飄漂掛金門」臉書（Facebook）粉專成立，發起到金門各地與彩虹旗合照行動，也讓離開金門同志看見家鄉不同面向。

Percy（化名）表示，「我以前很不喜歡說我是金門人」，因為同志身分導致兒時在金門承受許多惡意，她說，「保守、對同志不友善的標籤，一直跟著金門，所以我覺得認同是金門人，好像就要拋棄自己某部分認同。」

原本打算升大學後就不回金門的Percy，看到彩虹旗合照行動，覺得「金門好像變得有點不一樣，有些事情有在發酵」，這讓她有了回金門再嘗試生活的想法，之後她也加入「彩虹飄漂掛金門」，成為這次遊行金門隊帶隊者之一。

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來自金門，今年帶隊者之一的諮商心理師鄭湘柔說，26日將登場遊行，她與團隊成員邀請超過20個友善店家與個人聯名與贊助，包含提供遊行現場禮品、遊行後店家消費優惠活動等。

鄭湘柔說，透過串聯更多店家推廣多元性別友善，「期盼撐出更柔軟的空間，讓光譜上每個孩子，在小島上可以好好地、安全地長大，未來或許不須選擇離鄉背井，在島上就能活成自己喜歡與自在的樣貌。」（編輯：陳仁華）1131024