「彩虹飄漂掛金門」將登同志遊行 呈現離島多元樣貌

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（中央社記者吳玟嶸金門24日電）金門同志友善推廣粉專「彩虹飄漂掛金門」今年將第5度參與同志大遊行，並首次受邀上台短講；當初和朋友一起創立粉專的劉珈妤說，盼透過這次機會，讓台灣理解金門多元樣貌。

「彩虹飄漂掛金門」臉書（Facebook）粉絲專頁在2018年成立，團隊發起在金門各景點與彩虹旗合照行動，並將成果發布到各個金門臉書社團。

劉珈妤說，當初和夥伴發起彩虹旗合照行動，並沒有希望達成什麼目標，只是選擇好玩、快樂方式在金門響應婚姻平權；回憶當時作品曝光後，雖歷經來自地方批判，但也接到許多友善支持，之後逐漸凝聚一群支持多元性別平權的金門人、非金門人一起經營團隊。

2019年同志大遊行，當時「彩虹飄漂掛金門」團隊成員，也是金門人的Queermoy（化名）首次舉起金門隊彩虹旗參與，「我希望讓外面的人用不一樣的眼光認識金門」；他說，當談到台灣或中華民國未來，身邊不少金門年輕人很焦慮被捨棄，「所以我想讓台灣社會其他人可以認識金門不同樣貌，知道我們其實是一個共同體。」

之後，「彩虹飄漂掛金門」也與馬祖同志社群，組成「金馬彩虹前線」共同參加2020、2022與2023年同志大遊行，加上在幾次金門碰到歧視議題遭針對時，團隊努力發聲表態，希望更多人看見前線島嶼對議題的態度。

今年「彩虹飄漂掛金門」將在26日登場的同志大遊行上發表短講，劉珈妤表示，「這不代表我們足以代表金門，而是想要表達金門有另一些聲音。」

劉珈妤也說，她不是金門人，只是偶然來到金門後適應了這裡的生活步調後決定待下，也因此希望這次同志大遊行，能讓更多與她一樣的非金門人，有機會理解金門多元樣貌。（編輯：陳仁華）1131024