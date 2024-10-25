光寶集團創辦人宋恭源與IUPAC合作 設永續化學獎

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（中央社記者陳至中台北25日電）光寶集團創辦人宋恭源在台灣大學的穿針引線下，近日與「國際純化學和應用化學聯合會」（IUPAC）簽約，捐贈100萬美元為基金，設立「IUPAC-宋恭源永續化學獎」，2025年開始頒獎。

台大今天發布新聞稿，本月11日在校長陳文章的主持下，IUPAC主席凱南（Ehud Keinan）與宋恭源簽署協議，預計2025年在馬來西亞吉隆坡舉行的IUPAC世界化學大會上首次頒發「IUPAC-宋恭源永續化學獎」，每年獎金為3萬美元。

台大轉述，凱南在典禮中感謝宋恭源慷慨的捐款，他並指出，每年頒發的永續化學獎將表彰全球在永續化學領域取得突破性發現的傑出科學家，並鼓勵更多科學家投入研究，以應對威脅人類與地球的重大挑戰。

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宋恭源則表示，人們正面臨著來自社會、經濟及環境的重大威脅，需要政府、企業、大學及個人的共同努力。希望藉由這個獎項，凝聚各界的力量，吸引全球頂尖學者投入，共同創造一個更加美好的未來；也期許能為台灣的頂尖人才，點亮一道通往世界級學術之光。

台大校長陳文章表示，很高興看到IUPAC設立這個獎項，激勵化學界共同投入這一努力，台大非常榮幸能夠成為促進學術交流與實踐解決方案的平台。（編輯：陳政偉）1131025