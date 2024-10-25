衛福部預告放寬捐血年齡上下限 70歲以上經醫師同意可捐

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）衛生福利部預告「捐血者健康標準」修正草案，放寬捐血者年齡上下限，未來70歲以上長者經醫師同意、16歲以上未滿17歲青少年取得法定代理人同意，都可以加入挽袖捐血行列。

衛福部食品藥物管理署昨天預告修正「捐血者健康標準」草案，即起預告60天。4大修正重點：第1，放寬或調整捐血者年齡上限、體重及體溫之規定。第2，增訂蟲媒、食媒、血液傳播相關傳染性疾病、牙科手術及服用抗凝血藥物之應暫緩捐血或不得捐血之情形。第3，酌修捐血量並定明捐血間隔相關規定。第4，酌修文字並於附表之捐血者血液檢驗項目新增核酸檢驗。

根據捐血者健康標準修正草案，大幅調整捐血者年齡限制，放寬16歲以上未滿17歲者，只要經法定代理人同意，就可以捐血。另外，逾65歲者，應有2年內捐血紀錄；其逾70歲者，並應得醫師同意。

草案並調整體重規定，從原本區分男女，改成除捐分離術血小板、白血球或血漿者應達50公斤外，其他捐血者應達45公斤。

暫緩或不得捐血情況共22項，包括患有活動性結核病、心臟病、消化道潰瘍出血、腎臟病、感冒、急性感染、傳染病、過敏疾病、須胰島素治療的糖尿病等。

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其中，針對「與HIV（人類免疫缺乏病毒）感染者發生性行為者」的捐血限制，將暫緩期間由2年調整為1年。

有關修正原因，食藥署副署長王德原今天下午接受媒體電訪說明，捐血者健康標準自民國95年發布實施以來，僅在107年討論是否修正但未果，考慮世界衛生組織（WHO）及各國陸續修正相關指引，希望能跟上國際趨勢、因應國內高齡化社會的用血安全，同時擴大捐血來源。至於上路時間仍須視預告狀況而定。（編輯：陳政偉）1131025