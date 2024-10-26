議員籲增篩檢子宮內膜癌設備 北市聯醫允提升量能

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（中央社記者劉建邦台北26日電）北市議員指出，經統計子宮內膜癌列女性癌症第5名，要求市府擴大檢測設備及技術人員。聯醫今天表示，有2院區已開設門診，後續將增加3D超音波設備及技術人員，提升篩檢量能。

民進黨台北市議員顏若芳透過質詢資料指出，台北市議員許家蓓因罹患子宮內膜癌驟逝，引發外界震驚，讓各界更加重視婦女癌症預防治療。

她說，近年子宮頸癌預防意識逐漸升高，像中央政府自1995年起補助30歲以上女性每年1次子宮頸抹片檢查，加上國民健康署積極提升HPV疫苗普及率，讓子宮頸癌及個案、死亡率逐年減少，但女性另一隱形殺手子宮體癌個案數卻逐漸攀升。

顏若芳表示，子宮內膜癌是子宮體癌的一種，每年個案數均佔子宮體癌約9成，子宮內膜癌成因很多，如子宮內膜不當增生、服用雌激素等都是可能因素，加上近年國人生活型態轉變、壓力變大，擔憂個案數持續增加。

她說，傳統檢查子宮內膜癌是使用2D超音波，但僅能檢測子宮內膜厚度，對於罹患子宮內膜癌無確切連結，近年因科技進步，陸續出現3D超音波檢測等方式，但國內提供檢測業者不多，且相關方式仍須實證研究。

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顏若芳指出，雖台北市立聯合醫院婦幼院區已使用3D超音波檢測子宮內膜癌，但因需要更多實證研究及準備，才能大規模運用。為因應子宮體癌個案可能逐年攀升，北市聯醫應增加提高3D超音波設備及技術人員，減少引發醫療量能不足狀況。

對此，聯醫回應，目前在仁愛院區、婦幼院區已開設子宮內膜癌門診，並依北市衛生局指導支持，針對子宮內膜癌篩檢進行研究，分析結果將提供國內醫療單位參考，會採納議員建議，將增加3D超音波設備及技術人員，擴大篩檢量能。（編輯：李錫璋）1131026