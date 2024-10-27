本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 生活

達仁鄉部落回收鋁箔飲料盒做成環保袋 彭啓明驚艷

2024/10/27 17:29（10/27 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
環境部長彭啓明（前）27日上午前往台東縣達仁鄉拉里巴資源回收站，關心民眾資源回收工作，看到部落居民將喝完的鋁箔飲料盒做成環保袋感到驚艷，並肯定大家都很有環保概念。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年10月27日
環境部長彭啓明（前）27日上午前往台東縣達仁鄉拉里巴資源回收站，關心民眾資源回收工作，看到部落居民將喝完的鋁箔飲料盒做成環保袋感到驚艷，並肯定大家都很有環保概念。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年10月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣27日電）環境部長彭啓明昨天及今天造訪台東垃圾焚化廠、達仁鄉拉里巴資源回收站等處，對台東縣府推動垃圾處理、源頭減量及資源回收工作成果表示肯定，也驚艷部落回收物特製環保袋。

彭啓明今天上午到台東縣海拔最高資收站－達仁鄉拉里巴資源回收站，關心民眾資源回收工作，看到部落居民將喝完鋁箔飲料盒做成環保袋感到驚艷，並肯定大家都很有環保概念。

彭啓明也看到當地「垃圾瀑布」，這是過去居民隨手丟的垃圾累積而成，彭啓明說，經過流水流入海洋將造成嚴重污染，對野溪生態也影響很大，如今現場設置告示立牌與錄影機，已發揮嚇阻作用，但舊的垃圾還是要處理。

由台東民間自發性組成「南迴永續旅行聯盟」舉辦的南方草草節，聯盟由南迴4鄉（太麻里、大武、金峰、達仁）的地方創生夥伴共同組成，倡導不造成資源浪費、不製造配送帶來更多排碳、不使用一次性塑膠用品，從個人做起的環境永續旅遊。

彭啓明體驗在地原生食材的美食及原民美學，對於民間自主推廣永續旅遊理念深表讚揚，也期許民間與政府單位攜手合作，擴大推廣永續旅遊觀念。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

造訪國立台灣史前文化博物館時，環保局「行動式智慧型回收車」在現場舉辦回收廢乾電池兌換TTPUSH台東幣活動，彭啓明與民眾一起體驗鋰電池過磅回收及鐵鋁罐壓縮分類；現場也展出在地藝術家以廢鐵罐頭製成的鮪魚環保藝術品，反思自然資源耗損與人類共生因果關係，配合縣府訂定「臺東縣會議活動減廢指引」，博物館透過餐具租借、自備餐具等減量措施，民國113年就減少8082個一次性活動垃圾產生。

至於台東垃圾焚化廠，自民國112年1月重新啟用至今，累計處理垃圾約13.4萬噸，並發電5.7千萬度，足以供應每年約1.4萬戶家庭用電需求，成功實現廢棄物「以廢轉能」目標；環境部將全力支持台東縣應對未來環保挑戰，協助地方環保事務持續進步。（編輯：陳仁華）1131027

環境部長彭啓明（前右）26、27日造訪台東，環保局「行動式智慧型回收車」在國立台灣史前文化博物館舉辦回收廢乾電池兌換TTPush台東幣活動，彭啓明上前了解。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年10月27日
環境部長彭啓明（前右）26、27日造訪台東，環保局「行動式智慧型回收車」在國立台灣史前文化博物館舉辦回收廢乾電池兌換TTPush台東幣活動，彭啓明上前了解。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年10月27日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：