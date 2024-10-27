達仁鄉部落回收鋁箔飲料盒做成環保袋 彭啓明驚艷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣27日電）環境部長彭啓明昨天及今天造訪台東垃圾焚化廠、達仁鄉拉里巴資源回收站等處，對台東縣府推動垃圾處理、源頭減量及資源回收工作成果表示肯定，也驚艷部落回收物特製環保袋。

彭啓明今天上午到台東縣海拔最高資收站－達仁鄉拉里巴資源回收站，關心民眾資源回收工作，看到部落居民將喝完鋁箔飲料盒做成環保袋感到驚艷，並肯定大家都很有環保概念。

彭啓明也看到當地「垃圾瀑布」，這是過去居民隨手丟的垃圾累積而成，彭啓明說，經過流水流入海洋將造成嚴重污染，對野溪生態也影響很大，如今現場設置告示立牌與錄影機，已發揮嚇阻作用，但舊的垃圾還是要處理。

由台東民間自發性組成「南迴永續旅行聯盟」舉辦的南方草草節，聯盟由南迴4鄉（太麻里、大武、金峰、達仁）的地方創生夥伴共同組成，倡導不造成資源浪費、不製造配送帶來更多排碳、不使用一次性塑膠用品，從個人做起的環境永續旅遊。

彭啓明體驗在地原生食材的美食及原民美學，對於民間自主推廣永續旅遊理念深表讚揚，也期許民間與政府單位攜手合作，擴大推廣永續旅遊觀念。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

造訪國立台灣史前文化博物館時，環保局「行動式智慧型回收車」在現場舉辦回收廢乾電池兌換TTPUSH台東幣活動，彭啓明與民眾一起體驗鋰電池過磅回收及鐵鋁罐壓縮分類；現場也展出在地藝術家以廢鐵罐頭製成的鮪魚環保藝術品，反思自然資源耗損與人類共生因果關係，配合縣府訂定「臺東縣會議活動減廢指引」，博物館透過餐具租借、自備餐具等減量措施，民國113年就減少8082個一次性活動垃圾產生。

至於台東垃圾焚化廠，自民國112年1月重新啟用至今，累計處理垃圾約13.4萬噸，並發電5.7千萬度，足以供應每年約1.4萬戶家庭用電需求，成功實現廢棄物「以廢轉能」目標；環境部將全力支持台東縣應對未來環保挑戰，協助地方環保事務持續進步。（編輯：陳仁華）1131027