卓榮泰籲宜花東居民防颱 交通部已擬疏運規劃

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（中央社記者張雄風台北29日電）颱風康芮來襲，行政院長卓榮泰今天前往中央氣象署了解颱風影響，呼籲宜花東居民特別注意；交通部長陳世凱提到，已做好花東疏運等相關規劃。

卓榮泰今天中午前往中央氣象署並關心「康芮颱風動態」及對全台的影響。他提到，「過去2個颱風讓我們有很痛的經驗，在這經驗上這次提前作業，所以第一時間來到氣象署。」

卓榮泰說，氣象署現在有比過去更多的科技，前2次颱風造成的一些質疑、問題會解決，會有一些新的作法；還是希望颱風能夠強度減弱、路徑偏移；提醒宜花東居民要特別注意。

陳世凱表示，由於颱風狀況緣故，在鐵、公路的邊坡都有製作告警系統，擔心若風大、雨大，交通運輸線上的邊坡相對風險高。

陳世凱指出，在花東的鐵公路部分，在0403地震後，地質相對不穩定，一方面要求安全，一方面在旅客的部分，若有停駛的狀況，希望能夠提早告知旅客，讓旅客在停駛之前可以先進行疏運的動作；所有疏運也都準備好了。

另外，陳世凱說，相對擔心蘇花路段，該做的準備、需要的工作人員也都已經做好準備；台鐵南迴有橋墩較脆弱的部分，已要求鐵道局這2天針對南迴較危險的部分提早計畫。

氣象署今天表示，颱風康芮在接近台灣的過程中仍在增強長胖，預估明晚至31日間達巔峰，暴風範圍可能達300公里；目前仍預測在東半部陸地登陸的機會最大，最快今天傍晚前後發布海警，陸上颱風警報是會在明天清晨至上午之間。

氣象署說，隨著颱風接近，明天北部、東北部降雨加劇，桃園以北、宜蘭有局部豪雨，花東恆春也有局部大雨；31日、11月1日是影響最明顯的時候，為各地帶來明顯的風雨，東半部有局部豪雨以上的降雨，北部、南部地區及中部山區也有局部豪雨；31日晚間至11月1日清晨中部也會有局部大雨；各地降雨在11月1日白天起趨緩。（編輯：陳政偉）1131029