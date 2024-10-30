颱風康芮來襲 台灣設計展相關活動評估延期或暫停

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（中央社記者張榮祥台南30日電）2024台灣設計展10月26日在台南開展，面對颱風康芮逼近，主展區、衛星展區戶外作品裝置加固強化及預先斷電，大型帆布輸出與旗幟提前收整，相關市集活動將評估延期或暫停。

2024台灣設計展為期16天，主展區在台南市美術館二館及日治西市場，衛星展區涵蓋愛國婦人館、321巷藝術聚落及藍晒圖文創園區等，市府已展開加固強化及收整，「巷仔Niau踅台南」集章及獎品兌換今天提前結束。

南市府文化局指出，昨天起加強巡視古蹟景點、文化與文創園區樹木，清除天溝、水溝落葉與樹木修整，通電裝置預先切斷電源，避免觸電意外發生。

文化局表示，台南古蹟數量多，將依古蹟與老樹等專業技術與倫理原則防災，保持橫向聯繫，降低災害發生機率。（編輯：陳仁華）1131030