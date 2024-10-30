本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
颱風康芮
新聞專題
颱風康芮18/99
首頁 / 生活

高中英聽成績10/31公告 遇颱風停班將延後寄通知單

2024/10/30 18:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北30日電）大考中心今天表示，114學年高中英語聽力測驗第1次考試成績將如期於今年10月31日公布；如台北市因颱風宣布停班，將延期寄發考生成績通知單。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，114學年度高中英聽第1次考試成績將如期於今年10月31日公布（不受颱風影響），考生可於當天上午9時起，至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）查詢成績。

因應颱風康芮來襲，大考中心提到，若台北市宣布停止上班，原訂10月31日寄發的高中英聽考試成績通知單，將順延至下個上班日再寄發，同時也會取消大考中心主動發送簡訊通知考生成績的服務，原訂自11月1日至11月7日期間受理成績通知單補發，也會順延至11月8日截止。

大考中心說明，考量颱風康芮來襲，為利考生申請成績複查，申請截止日由原訂113年11月1日，調整至11月4日截止，考生如對成績有疑義欲申請複查，請於10月31日上午9時至11月4日下午5時期間申請，限用網路申請，並於期限內完成繳費，逾期概不受理。（編輯：李亨山）1131030

#大考中心
#大學入學考試中心
#台北市
#颱風康芮
颱風康芮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風康芮全台納陸警估31日下午登陸 巔峰之姿來襲嚴防強風豪雨
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：