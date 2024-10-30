「博笑座」把人生打造成段子 脫口秀演員均齡67歲

（中央社記者曾以寧台北30日電）弘道老人福利基金會攜手卡米地喜劇俱樂部，由壯壯等喜劇演員帶領25名平均年齡67歲的長輩，將親子拌嘴、愛情故事等人生經歷，打造成脫口秀段子，「博笑座」11月起展開演出。

「現在的小孩子都不受控、我真懷疑家裡養了一隻怪物」，「媽你在說我嗎？沒事啦，你再看不慣，也只剩幾年了，接下來就老花看不到了！」這組喜劇演員是今年63歲的「斜槓」林禹璇與30歲的女兒「安安」黃安廷，兩人如同輩般，在舞台上互相吐槽，演繹家庭中從穿著打扮到日常生活都有得吵的「日常」。

將在銀髮素人脫口秀上登場，林禹璇說，自己其實一開始對脫口秀沒什麼興趣，但在女兒建議下，一起報名參加工作坊，期待每週跟女兒見面，也盼透過課程互動了解女兒想法，才不會老因觀念不同而吵架。

黃安廷說，媽媽原本就好學活潑，但比較不理解年輕人喜好與觀點，所以很希望透過課程，讓她更了解年輕人的世界；沒想到，過程中自己的收獲超乎預期，不僅學會在與媽媽發生衝突前，先靜下來聽聽她的說法，媽媽對自己行為的接受度也越來越高；更期盼舞台上互相吐槽的歡樂互動，能延伸到家裡的相處。

弘道老人福利基金會執行長李若綺指出，「說話」是每天都在發生的事，雖然許多年輕人喜歡聽喜劇演員以笑點闡述各種議題，透過大笑釋放生活壓力，但只要遇到長輩多說幾句，就會覺得厭煩無趣；因此基金會自去年起，透過為期3個月的脫口秀工作坊，翻轉長輩表達方式和內容，盼促進代間共融、相互理解。

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今年第2年擔任培訓導師，壯壯表示，教長輩講脫口秀，有時候要用逼的、有時候要誘導，才能聽到他們深藏在心裡面、自己都幾乎快忘記的事情。但每個人都有著精彩的故事，經過細細琢磨，讓笑梗更有深度與層次，將真實人生經歷變成笑聲。

基金會透過新聞稿表示，「爺奶萬萬說（ㄕㄨㄟˋ）」脫口秀今年自11月15日起開跑，將有「台北場」於卡米地PLUS演出、「新竹場」在遠東SOGO百貨新竹店、「台中場」則至群島藝術園區演出。可上「弘道老人福利基金會」免費索票入場，席次有限索完為止。（編輯：李亨山）1131030