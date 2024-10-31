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颱風康芮預計午後登陸晚間出海 北、東部防強風豪雨

2024/10/31 07:12（10/31 09:41 更新）
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中央氣象署31日上午7時發布雷達回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北31日電）中央氣象署今天清晨表示，過去一段時間強颱康芮的移動速度快，預估今天中午至下午登陸花東、晚間就有機會出海；北部、東半部今天普遍都是豪雨，東半部甚至會有豪雨以上等級的降雨。

氣象署持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，今天清晨6時康芮的中心位置在鵝鑾鼻東南東方約160公里處，以每小時28轉19公里速度，向西北轉北進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑320公里、十級風平均暴風半徑150公里。

氣象署指出，陸上警戒區域包含台灣各地區及澎湖、金門、馬祖；海上警戒區為台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面。

氣象署預報員朱美霖在颱風記者會中表示，康芮未來移動速度仍然非常快速，今天中午前後到下午左右接近花東並登陸，晚間就有機會出海；明天上半天暴風圈會逐漸脫離台灣本島，明天晚間澎金馬地區也有機會脫離暴風圈；後續仍要視颱風減弱的情形而定。

朱美霖指出，隨著康芮接近，北部及東半部地區容易有間歇性雨勢，並有短延時強降雨發生的機會，今天北部、東半部普遍都是豪雨，東半部甚至會有豪雨以上等級的降雨。

朱美霖進一步說明，其中宜蘭縣山區及花蓮縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜花東地區及台北市山區有局部豪雨或大豪雨，北北基、蘭嶼、綠島及桃竹苗、台中市山區、南投山區有局部大雨或豪雨，桃園地區及恆春半島有局部大雨發生。

朱美霖提到，蘭嶼已觀測到17級平均風力，恆春半島為11級，澎湖10級，台南以北、東半部普遍為8至9級；預估今天台東地區及澎湖將有14級以上強陣風，新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，基隆、台北、南投、嘉義市、金門為9至10級強陣風。

朱美霖提醒，東南部海面在颱風中心位置附近，已經出現10至12公尺的浪高，東半部海面、巴士海峽也有7至9公尺浪高，預估今天各海面都會有5公尺以上浪高，尤其東半部沿海可達10公尺以上、澎湖7公尺以上，各沿海並易有長浪發生。（編輯：徐睿承）1131031

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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