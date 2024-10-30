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北捷31日班距拉長至12分 平面高架段風速達標即暫停

2024/10/30 21:16（10/30 22:23 更新）
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台北捷運文湖線。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北30日電）強颱康芮來襲，台北市明天停止上班上課，捷運各路線班距將拉長至約12分鐘，平面高架路段若風速達標即暫停營運；台北小巨蛋主場館因演唱會照常舉辦，維持正常營運。

台北捷運公司發布新聞稿表示，因應明天停班停課，文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線班距拉長至約12分鐘，各路線將視運量及風速調整班距，平面高架路段則會在瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內平均風速達7級風時暫停營運。

北捷指出，貓空纜車、兒童新樂園、台北小巨蛋冰上樂園、逃生體驗營等，明天暫停服務，但台北小巨蛋主場館因演唱會照常舉辦而照常服務，板橋站桌球場同樣正常營運。

台北市長蔣萬安在臉書（Facebook）發文表示，根據中央氣象署資料，颱風康芮暴風半徑已達320公里，成為今年最胖颱風，除降雨影響外，強風範圍也比以往更大，不能掉以輕心。

蔣萬安說，市府各局處將隨時待命、即時應變，提醒市民檢查居家環境並固定陽台盆栽，做好防颱準備，且留意強風、避免外出，「颱風天，待在家最溫暖、最安全」。

市府表示，受颱風康芮影響，台北市明天中午至晚間將有明顯風勢，平地可能出現10級以上陣風，山區更會達到12級以上，台北市災害應變中心在今天晚間7時提升為二級開設後，預計晚間10時再提升為一級開設，全力落實各項防颱整備應變工作。（編輯：陳仁華）1131030

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