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颱風康芮來襲10/31北市停班課 柯文哲延押庭順延至11/1

2024/10/30 20:33（10/30 20:43 更新）
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台北地檢署偵辦京華城案，16日提訊在押的前台北市長柯文哲（右）。中央社記者謝佳璋攝 113年10月16日
台北地檢署偵辦京華城案，16日提訊在押的前台北市長柯文哲（右）。中央社記者謝佳璋攝 113年10月16日
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（中央社記者林長順台北30日電）北檢偵辦京華城案，聲請延押前台北市長柯文哲。北院原訂明天下午召開延押庭，但颱風康芮來襲，北市停班停課，順延到11月1日上午開庭，若再停班停課，將再順延到11月4日上午開庭。

台北地檢署偵辦京華城案，今年8月底發動數波搜索約談，已聲押柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等7人獲准。

由於羈押期限將至，北檢日前先後聲請延押應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲，並聲請具保停押吳順民。台北地方法院已裁定應曉薇、沈慶京、彭振聲延押2個月，吳順民以新台幣500萬元交保。柯文哲部分，北院原訂明天（31日）下午2時召開延押庭。

北院晚間指出，法官諭知原訂此件正式開庭日期時間為10月31日下午2時在第七法庭開庭，遇颱風並經台北市政府宣布停班停課，順延於11月1日上午9時30分在第四法庭開庭；若再遇颱風並經北市府宣布停班停課，則順延於11月4日上午9時30分在第二法庭開庭。（編輯：戴光育）1131030

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